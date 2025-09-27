الأخبار
عربي و دولي

لاريجاني يصل إلى بيروت

2025-09-27 | 03:02
لاريجاني يصل إلى بيروت
لاريجاني يصل إلى بيروت

وصل أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني إلى مبنى الطيران المدني العام في مطار رفيق الحريري الدولي، بيروت للمشاركة في إحياء مراسم الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد أميني عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين ورفاقهما ولقاء كبار المسؤولين اللبنانين.

يستقبله في المطار ممثل وزارة الخارجية القنصل رودريغ خوري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، وفد من "أمل" مثل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ضم عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان والدكتور طلال حاطوم عضو المكتب السياسي في الحركة مسؤول العلاقات الخارجية علي حايك، وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبان أمين شري وإبراهيم الموسوي، أحمد عبد الهادي ممثلا "حماس" في لبنان، وفد من حركة الجهاد الاسلامي ضم محفوظ منور ووفد من السفارة الايرانية في لبنان.

لاريجاني يصل إلى بيروت

عربي و دولي

لبنان

إيران

إيران: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد كذبة إعلامية
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة

إيران: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد كذبة إعلامية
03:17

إيران: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد كذبة إعلامية

نفت طهران على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، ما جاء في إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مفتشيها باشروا هذا الأسبوع عمليات تفتيش في منشآت نووية إيرانية، ما أثار جدلاً واسعًا حول حقيقة ما يجري.

03:17

إيران: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد كذبة إعلامية

نفت طهران على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، ما جاء في إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مفتشيها باشروا هذا الأسبوع عمليات تفتيش في منشآت نووية إيرانية، ما أثار جدلاً واسعًا حول حقيقة ما يجري.

ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة
02:48

ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، إن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة.

02:48

ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، إن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة.

برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)
Play
16:39

برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)

قال المبعوث الأميركي توم برّاك: "الشرق الأوسط، لا وجود للشرق الأوسط.
وأضاف خلال حديث مع الصحافيين في واشنطن: "أنت تعلم ذلك. هناك قبائل، وهناك قرى. أُنشئت الدولة القومية على يد البريطانيين والفرنسيين عام 1916".
وتابع: "قالت اتفاقية سايكس بيكو: حسنًا، سنأخذ ما كان يُعرف بالإمبراطورية العثمانية، وسنرسم خطوطًا مستقيمة حولها، وسنُطلق عليها اسم الدول القومية. لكن الشرق الأوسط لا يعمل بهذه الطريقة. يبدأ بفرد، ثم عائلة، ثم قرية، ثم قبيلة، ثم مجتمع، ثم دين. وأخيرًا، هذه هي ماهية هذه الأمة".
وأردف: "لذا، عندما أقول إنه وهم، الاعتقاد بأننا سنجعل 27 دولة مختلفة، تضم 110 مجموعات عرقية مختلفة، تتوافق مع مفاهيم سياسية، فمع أي مفاهيم ستتوافق ستأجعل حياتي وحياة أطفالي أفضل".

16:39

برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)

قال المبعوث الأميركي توم برّاك: "الشرق الأوسط، لا وجود للشرق الأوسط.
وأضاف خلال حديث مع الصحافيين في واشنطن: "أنت تعلم ذلك. هناك قبائل، وهناك قرى. أُنشئت الدولة القومية على يد البريطانيين والفرنسيين عام 1916".
وتابع: "قالت اتفاقية سايكس بيكو: حسنًا، سنأخذ ما كان يُعرف بالإمبراطورية العثمانية، وسنرسم خطوطًا مستقيمة حولها، وسنُطلق عليها اسم الدول القومية. لكن الشرق الأوسط لا يعمل بهذه الطريقة. يبدأ بفرد، ثم عائلة، ثم قرية، ثم قبيلة، ثم مجتمع، ثم دين. وأخيرًا، هذه هي ماهية هذه الأمة".
وأردف: "لذا، عندما أقول إنه وهم، الاعتقاد بأننا سنجعل 27 دولة مختلفة، تضم 110 مجموعات عرقية مختلفة، تتوافق مع مفاهيم سياسية، فمع أي مفاهيم ستتوافق ستأجعل حياتي وحياة أطفالي أفضل".

إيران: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد كذبة إعلامية
03:17
03:17
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء حرب غزة
02:48
02:48
برّاك: لا يوجد دول في الشرق الأوسط بل قبائل (شاهد الفيديو)
16:39
16:39
نتنياهو: هدفنا ليس فقط رصد أعمال حزب الله بل منعه من خرق وقف اتفاق إطلاق النار
09:50
09:50
نتنياهو: إذا تمكنت الحكومة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله فإن السلام سيحل بيننا وبين لبنان
09:49
09:49
نتنياهو: الفلسطينيون لا يريدون حل الدولتين
09:25
09:25
