لاريجاني يصل إلى بيروت

يستقبله في المطار ممثل وزارة الخارجية القنصل رودريغ خوري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، وفد من "أمل" مثل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ضم عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان والدكتور طلال حاطوم عضو المكتب السياسي في الحركة مسؤول العلاقات الخارجية علي حايك، وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبان أمين شري وإبراهيم الموسوي، أحمد عبد الهادي ممثلا "حماس" في لبنان، وفد من حركة الجهاد الاسلامي ضم محفوظ منور ووفد من السفارة الايرانية في لبنان.
نفت طهران على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، ما جاء في إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مفتشيها باشروا هذا الأسبوع عمليات تفتيش في منشآت نووية إيرانية، ما أثار جدلاً واسعًا حول حقيقة ما يجري.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، إن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة.
قال المبعوث الأميركي توم برّاك: "الشرق الأوسط، لا وجود للشرق الأوسط.وأضاف خلال حديث مع الصحافيين في واشنطن: "أنت تعلم ذلك. هناك قبائل، وهناك قرى. أُنشئت الدولة القومية على يد البريطانيين والفرنسيين عام 1916".وتابع: "قالت اتفاقية سايكس بيكو: حسنًا، سنأخذ ما كان يُعرف بالإمبراطورية العثمانية، وسنرسم خطوطًا مستقيمة حولها، وسنُطلق عليها اسم الدول القومية. لكن الشرق الأوسط لا يعمل بهذه الطريقة. يبدأ بفرد، ثم عائلة، ثم قرية، ثم قبيلة، ثم مجتمع، ثم دين. وأخيرًا، هذه هي ماهية هذه الأمة".وأردف: "لذا، عندما أقول إنه وهم، الاعتقاد بأننا سنجعل 27 دولة مختلفة، تضم 110 مجموعات عرقية مختلفة، تتوافق مع مفاهيم سياسية، فمع أي مفاهيم ستتوافق ستأجعل حياتي وحياة أطفالي أفضل".