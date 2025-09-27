لاريجاني يؤيد قرار نعيم قاسم: لا نصدر الأوامر لأحد

وشدد لاريجاني على أنّ " " يشكل سداً منيعاً أمام وأنه قوي ولا يحتاج إلى السلاح من أي جهة أخرى، مؤكداً أنّ لا تصدر أوامر داخل . واعتبر أنّ لا يحق لها أن تنصّب نفسها قيّمة على الشعب اللبناني.

وعن أي مواجهة محتملة، قال إن مستعدة لكل السيناريوهات وسترد بقوة إذا قررت إسرائيل مهاجمتها.