لقاء بين ترامب ونتنياهو.. وإنجاز المهمة!

يلتقي رئيس وزراء ، الرئيس الأميركي الإثنين في حيث سيؤكد مجددا نيته "انجاز المهمة" في غزة، كما ذكرت "فرانس برس".

ويأتي اللقاء بعد أيام على كشف عن خطة من 21 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب في ، خلال محادثات أجراها مع قادة دول عربية ومسلمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في .



واليوم المح ترامب إلى أن "شيئا لافتاً" سيحصل في محادثات أزمة الشرق ألأوسط مضيفا في منشور عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "سوشال تروث: "سنحقق ذلك".



وقال أن "خطته بشأن غزة "تهدف إلى أكثر من مجرد إنهاء الحرب في القطاع".



وقال ترامب في حديث لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي: "الهدف هو استئناف دفع أوسع نحو السلام في المنطقة".



وتابع: "إذا أنجزنا ذلك فسيكون يوما عظيما لإسرائيل وللشرق الأوسط. ستكون هذه أول فرصة لسلام حقيقي في . لكن علينا إنجاز ذلك أولا".