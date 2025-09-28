لقاء بين ترامب ونتنياهو.. وإنجاز المهمة!

ويأتي اللقاء بعد أيام على كشف ترامب
عن خطة من 21 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة
، خلال محادثات أجراها مع قادة دول عربية ومسلمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
.
واليوم المح ترامب إلى أن "شيئا لافتاً" سيحصل في محادثات أزمة الشرق ألأوسط مضيفا في منشور عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "سوشال تروث: "سنحقق ذلك".
وقال أن "خطته بشأن غزة "تهدف إلى أكثر من مجرد إنهاء الحرب في القطاع".
وقال ترامب في حديث لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي: "الهدف هو استئناف دفع أوسع نحو السلام في المنطقة".
وتابع: "إذا أنجزنا ذلك فسيكون يوما عظيما لإسرائيل وللشرق الأوسط. ستكون هذه أول فرصة لسلام حقيقي في الشرق الأوسط
. لكن علينا إنجاز ذلك أولا".