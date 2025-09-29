الأخبار
عربي و دولي

إيران تُعدم جاسوساً إسرائيلياً

2025-09-29 | 04:24
إيران تُعدم جاسوساً إسرائيلياً
إيران تُعدم جاسوساً إسرائيلياً

أعدمت السلطات الإيرانية "أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران"، وفق ما ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في البلاد.

 

وقالت وكالة ميزان إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" سعى إلى الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية واختراق مراكز البيانات الإيرانية، كما سعى إلى استكشاف مسار استيراد المعدات الإلكترونية.

 

وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا التي اتهمت الجاسوس، ويدعى "بهمن تشوبي أصل"، بعقد لقاءات مع مسؤولين في الموساد، رفضت استئنافه وأكدت حكم الإعدام بتهمة "الفساد في الأرض".

 

وأعدمت طهران، التي تخوض حربا في الظل مع إسرائيل منذ عقود، العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز "الموساد" وتسهيل عملياته في البلاد.

الجديد

ايران

أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة

