إيران تُعدم جاسوساً إسرائيلياً

وقالت وكالة ميزان إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" سعى إلى الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية واختراق مراكز البيانات الإيرانية، كما سعى إلى استكشاف مسار استيراد المعدات الإلكترونية.
وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا التي اتهمت الجاسوس، ويدعى "بهمن تشوبي أصل"، بعقد لقاءات مع مسؤولين في الموساد، رفضت استئنافه وأكدت حكم الإعدام بتهمة "الفساد في الأرض".
وأعدمت طهران، التي تخوض حربا في الظل مع إسرائيل منذ عقود، العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز "الموساد" وتسهيل عملياته في البلاد.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعرض الزخارف الذهبية في مكتبه، وينشر فيديو قائلا إن الجميع "مُعجبون" بجمالها.وفي نيسان من هذا العام، كشف ترامب أنه قام شخصيًا بتجديد ديكورات البيت الأبيض الداخلية، بما في ذلك تزيينها بذهب عيار 24 قيراطًا.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" أن المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة باتت "في مراحلها النهائية"، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق قد يفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط.