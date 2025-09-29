إيران تُعدم جاسوساً إسرائيلياً

وقالت وكالة ميزان إن جهاز الاستخبارات " " سعى إلى الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية واختراق مراكز البيانات ، كما سعى إلى استكشاف مسار استيراد المعدات الإلكترونية.

وأضافت الوكالة أن التي اتهمت الجاسوس، ويدعى " تشوبي أصل"، بعقد لقاءات مع مسؤولين في الموساد، رفضت استئنافه وأكدت حكم الإعدام بتهمة "الفساد في ".

وأعدمت ، التي تخوض حربا في الظل مع منذ عقود، العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز "الموساد" وتسهيل عملياته في البلاد.