4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

غزة على طاولة البيت الأبيض.. وترامب "واثق جدًا"

2025-09-29 | 12:20
غزة على طاولة البيت الأبيض.. وترامب &quot;واثق جدًا&quot;
غزة على طاولة البيت الأبيض.. وترامب "واثق جدًا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "واثق جدا" من التوصل لاتفاق بشأن غزة، وذلك لدى استقباله رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض لإجراء محادثات على صلة بالخطة الأميركية لإنهاء الحرب في القطاع المدمر.

ولدى سؤاله هل سيتحقق السلام في غزة، قال ترامب: "أنا واثق جدا". 

وأشار أيضا إلى أنه "واثق جدا" ردا على سؤال حول ما إذا خطّته المؤلفة من 21 بندا نالت موافقة كل الأطراف.
غزة على طاولة البيت الأبيض.. وترامب "واثق جدًا"

عربي و دولي

عربي و دولي

ترامب

نتنياهو

البيت الأبيض

غزة

أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة
وزير الخارجية السوري عن التطبيع مع اسرائيل: صعب! ​

البيت الأبيض بشأن خطة ترامب لغزة: سنعمل مع شركائنا على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة
15:35
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
14:33
معلومات الجديد: لقاء يعقد غدا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
14:31
إسرائيل تعتذر عن هجومها على قطر
14:25
يديعوت احرنوت: نتنياهو تحدث مع رئيس وزراء قطر: "اعتذر عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة
12:32
وسائل إعلام أمريكية: اندلاع حريق في سيارة تابعة لجهاز لأمن الرئاسي خارج البيت الأبيض
11:15
