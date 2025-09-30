هل وافقت حماس على خطة ترامب في غزة؟

قال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إن رد حركة "حماس" المبدئي على خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة "إيجابي جدا".

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أوردتها " "، إن "رد حركة المبدئي على خطة الرئيس عبر قطر ومصر إيجابي جدا، رغم عدم تقديم موقف نهائي بعد".

وأكد أن ترامب "يريد سلاما كاملا لا يقتصر على غزة بل يشمل ، وقد ينعكس حتى على وأوكرانيا".

وعبّر عن تفاؤله بنجاح خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، مضيفا: "لدي أمل كبير بنجاحها".

وتابع: "لدينا دعم واسع النطاق من ومن وتواصل مباشر مع وفرنسا".

وختم: "ما زالت هناك تفاصيل تحتاج عملا، لكنني متفائل بطبيعة الرئيس ترامب، وقدرته على دفع الجميع نحو اتفاق نهائي".