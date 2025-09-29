الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة (شاهد الخريطة)

2025-09-29 | 16:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة (شاهد الخريطة)
تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة (شاهد الخريطة)

نشر البيت الأبيض الإثنين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطاع غزة التي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فوراً في حال موافقة طرفي النزاع عليها.

وتتألف الخطة من عشرين نقطة وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتنص على أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحركة حماس.

في ما يأتي النقاط العشرون التي تضمنتها الخطة:

1- غزة منطقة خالية من "التطرّف والإرهاب"، ولا تشكّل تهديداً لجيرانها.

2- إعادة تنمية غزة لصالح سكانها.

3- إذا وافق الطرفان على الاقتراح، تنتهي الحرب فوراً.

4- في غضون 72 ساعة من موافقة إسرائيل العلنية على الاتفاق، يفرج عن جميع الأسرى، الأحياء والموتى.

5- تُفرج إسرائيل عن 250 سجيناً محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين احتجزوا بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبينهم جميع النساء والأطفال. ومقابل إعادة كل رفات أسير إسرائيلي، تفرج إسرائيل عن رفات 15 شخصاً من غزة.

6- العفو عن أعضاء حماس الذين "يتعهّدون التعايش السلمي وتسليم أسلحتهم". ويتمّ توفير ممرّ آمن لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول تريد استقبالهم.

7- إرسال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة فوراً. وتشمل المساعدات تأهيل البنية التحتية، وتأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

8- تدخل المساعدات وتوزّع في قطاع غزة بدون تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة في أي شكل من الأشكال بأي من الطرفين.

9- تحكم غزة لجنة انتقالية فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، باسم "مجلس إدارة السلام"، يرأسها دونالد ترامب، ومن أعضائها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار لإعادة تنمية غزة وتمويلها، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.

10- توضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة من خلال مجموعة من الخبراء. وسيتم النظر في أفكار وضعت "لجذب وتسهيل الاستثمارات التي ستؤمن فرص عمل وأملاً لمستقبل غزة".

11- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.

12- لن يتمّ إجبار أحد على مغادرة غزة، وستكون للراغبين في المغادرة حرية المغادرة وحرية العودة. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم فرصة بناء غزة أفضل.

13- موافقة حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. وتدمير "كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية"، بما فيها الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة. ونزع سلاح غزة بإشراف مراقبين مستقلين. كما "يلتزم قطاع غزة الجديد التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانه".

14- يقدّم الشركاء الإقليميون ضمانات لتأكيد تنفيذ حماس والفصائل لتعهداتها، و"ألا يشكّل قطاع غزة الجديد أي تهديد لجيرانه أو شعبه".

15- ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة "آي سي أف" ISF للانتشار الفوري في غزة.

16- لن تحتلّ إسرائيل قطاع غزة أو تضمّه. ومع ترسيخ قوة الاستقرار الدولية سيطرتها، تنسحب القوات الإسرائيلية "وفقاً لمعايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتّفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها". ويسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجياً أراضي غزة التي يحتلها لقوة الاستقرار الدولية وفقاً لاتفاق مع السلطة الانتقالية حتى الانسحاب الكامل، باستثناء حزام أمني يبقى "حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي".

17- في حال "مماطلة حماس أو رفضها" لهذا الاقتراح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق توزيع المساعدات، سينفّذ في المناطق التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.

18- إقامة "حوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي، بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

19- مع تقدّم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفّذ "برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية"، قد تصبح الظروف مهيّأة "لمسار نحو حقّ الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني".

20- تقيم الولايات المتحدة "حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".
مقالات ذات صلة
تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة (شاهد الخريطة)

عربي و دولي

ترامب

خطة ترامب

غزة

حماس

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيران تُعدم جاسوساً إسرائيلياً
أبرز بنود خطّة ترامب للسلام في غزّة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

مطاردة فاشلة! (فيديو)
05:01

مطاردة فاشلة! (فيديو)

مهاجر يعمل "دليفري" في مدينة شيكاغو ويهرب من الشرطة في آخر لحظة قبل إلقاء القبض عليه.

05:01

مطاردة فاشلة! (فيديو)

مهاجر يعمل "دليفري" في مدينة شيكاغو ويهرب من الشرطة في آخر لحظة قبل إلقاء القبض عليه.

سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)
Play
03:46

سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)



تعرضت المغنية البريطانية لولا يونج لسقوط مفاجىء، خلال تقديمها أغنية "Conceited"، في حفل أقيم على مسرح "Forest Hills Stadium" في نيويورك.
وفقدت يونج وعيها على خشبة المسرح، قبل تدخل الفريق الطبي الذي نقلها إلى الكواليس.

03:46

سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)



تعرضت المغنية البريطانية لولا يونج لسقوط مفاجىء، خلال تقديمها أغنية "Conceited"، في حفل أقيم على مسرح "Forest Hills Stadium" في نيويورك.
وفقدت يونج وعيها على خشبة المسرح، قبل تدخل الفريق الطبي الذي نقلها إلى الكواليس.

بعد وقف الشراء من إسرائيل.. كولومبيا تصنع بندقيتها الهجومية الأولى (صور)
02:34

بعد وقف الشراء من إسرائيل.. كولومبيا تصنع بندقيتها الهجومية الأولى (صور)

عرضت كولومبيا أول بندقية هجومية مصمّمة ومصنّعة بالكامل على أراضيها، لكي تحلّ محلّ بندقية "جليل" الإسرائيلية التي يتمّ تجميعها في الدولة الأميركية اللاتينية منذ تسعينيات القرن الماضي.

02:34

بعد وقف الشراء من إسرائيل.. كولومبيا تصنع بندقيتها الهجومية الأولى (صور)

عرضت كولومبيا أول بندقية هجومية مصمّمة ومصنّعة بالكامل على أراضيها، لكي تحلّ محلّ بندقية "جليل" الإسرائيلية التي يتمّ تجميعها في الدولة الأميركية اللاتينية منذ تسعينيات القرن الماضي.

يحدث الآن

اخترنا لك
مطاردة فاشلة! (فيديو)
05:01
سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)
03:46
بعد وقف الشراء من إسرائيل.. كولومبيا تصنع بندقيتها الهجومية الأولى (صور)
02:34
بالأسماء.. 8 دول عربية رحبت بجهود ترامب لوقف حرب غزة
01:20
هل وافقت حماس على خطة ترامب في غزة؟
01:11
ترامب يعلنها: حان وقت السلام (شاهد الفيديو)
16:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025