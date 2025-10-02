الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

إعفاء ابو عرب من منصبه.. والجديد تكشف السبب

2025-10-02 | 09:47
إعفاء ابو عرب من منصبه.. والجديد تكشف السبب
إعفاء ابو عرب من منصبه.. والجديد تكشف السبب

تقدّم قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب بإعفائه من منصبه بناء على طلب منه،

وقال للجديد: "تقدمّت بإستقالتي حتى يتاح للشباب للقيام بهذا الواجب".
وبحسب معلومات الجديد فقد عُيّن مكانه اللواء العبد إبراهيم خليل قائد لقوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان وفلسطين.
إعفاء ابو عرب من منصبه.. والجديد تكشف السبب

محليات

عربي و دولي

ابو عرب

فلسطين

لبنان

​اقتياد "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي
بشار الأسد يتعرض لمحاولة اغتيال.. وهذا ما حصل

منسى يلتقي نائب وزير الدفاع الألماني.. بحث في "اليونيفيل" والحدود ودعم الجيش
10:24

منسى يلتقي نائب وزير الدفاع الألماني.. بحث في "اليونيفيل" والحدود ودعم الجيش

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية نائب وزير الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر.

لأول مرّة سفينة مدنية في غزة (شاهد الفيديو)
لأول مرّة سفينة مدنية في غزة (شاهد الفيديو)

أظهر مقطع فيديو مراسل قناة "الجزيرة" حسان مسعود، وهو يقول إن سفينة "Mikeno" تمكنت ولأول مرة من كسر الحصار البحري، والدخول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة كأول سفينة مدنية.

البحرية الإسرائيلية تقتحم سفينة "فلوريدا" (فيديو)
البحرية الإسرائيلية تقتحم سفينة "فلوريدا" (فيديو)

وثّق مقطع فيديو، مشاهد تُظهر اقتحام البحرية الاسرائيلية لسفينة "فلوريدا"، وذلك خلال المهمة الإنسانية التي يقوم بها "أسطول الصمود" باتجاهه نحو قطاع غزة لإيصال المساعدات.
ولاحقاً، قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن "القوات الاسرائيلية اقتادت "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي، واعتقلت المشاركين على متنه، وستبدأ إجراءات ترحيلهم لأوروبا".

البحرية الإسرائيلية تقتحم سفينة "فلوريدا" (فيديو)

وثّق مقطع فيديو، مشاهد تُظهر اقتحام البحرية الاسرائيلية لسفينة "فلوريدا"، وذلك خلال المهمة الإنسانية التي يقوم بها "أسطول الصمود" باتجاهه نحو قطاع غزة لإيصال المساعدات.
ولاحقاً، قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن "القوات الاسرائيلية اقتادت "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي، واعتقلت المشاركين على متنه، وستبدأ إجراءات ترحيلهم لأوروبا".

