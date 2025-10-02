إعفاء ابو عرب من منصبه.. والجديد تكشف السبب

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية نائب وزير الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر.
أظهر مقطع فيديو مراسل قناة "الجزيرة" حسان مسعود، وهو يقول إن سفينة "Mikeno" تمكنت ولأول مرة من كسر الحصار البحري، والدخول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة كأول سفينة مدنية.
وثّق مقطع فيديو، مشاهد تُظهر اقتحام البحرية الاسرائيلية لسفينة "فلوريدا"، وذلك خلال المهمة الإنسانية التي يقوم بها "أسطول الصمود" باتجاهه نحو قطاع غزة لإيصال المساعدات.ولاحقاً، قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن "القوات الاسرائيلية اقتادت "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي، واعتقلت المشاركين على متنه، وستبدأ إجراءات ترحيلهم لأوروبا".