دخل لبنان بالحرب.. مسؤول إيراني كبير: هذه "بركة الشيخ نعيم"!

وأشار قاآني، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم"، إلى أنّ عرف دائمًا بمشاركته في الحروب المفروضة عليه، وكانت مقاومته ضد الكيان الصهيوني بارزة في مراحل متعددة، إلا أنّ العام الماضي شهد ظهور نسخة من هذه ، حيث تمكن الحزب، رغم الضغوط والمحن، من تعزيز قوته وثباته أكثر من أي وقت مضى.

وكشف قاآني أنّ "في يوم انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول، وأثناء دخولي إلى ، كنت أتساءل: كيف سنتحدث مع السيد حسن عن هذه العملية؟ وماذا يجب أن نفعل أو لا نفعل؟ لكن قبل أن أبدأ بالكلام، رأيت أن السيد حسن نصرالله كان منذ اللحظة الأولى لانطلاق العملية غارقًا في التفكير

ولفت إلى الدور الفاعل لحزب في دعم المقاومة ، مشيرًا إلى سلسلة عمليات نفذها ضد المستوطنين في شمال الأراضي المحتلة، بما يعكس استمرار الحزب بالقضية الفلسطينية ومساندته لجبهة المقاومة بشكل متواصل. كما كشف أنّ العمليات الكبرى، مثل عملية "طوفان الأقصى"، لم تكن معروفة مسبقًا حتى للقيادات الأساسية، ما يدل على قدرة الحزب وحلفائه على إدارة المعركة بحكمة واستراتيجية عالية.

وأوضح قاآني أنّ الحرب على لبنان، التي استمرت 66 يومًا، كانت من أشد الحروب على حزب الله، بمشاركة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وحلف الناتو وعدد من الدول الإقليمية، مستخدمين جميع أدوات الحرب الحديثة، بما فيها الأسلحة الكيميائية، لاستهداف المقاومة والمجتمع المدني في جنوب لبنان. ورغم كثافة النيران والتهديدات، صمد الحزب وحقق إنجازات فريدة، وأجبر على إعادة حساباته وتغيير معادلة الحرب.

وشدد قاآني على أنّ صمود حزب الله واستمراره يعود بشكل كبير إلى بركة إدارة الحالي الشيخ نعيم قاسم، الذي حافظ على تماسك الحزب وإرث السيد حسن والسيد هاشم، وأدار الأمور بحكمة في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية، مؤكدًا أنّ القيادة الحالية أسهمت في إبقاء الحزب قوة راسخة لا يمكن الاستهانة بها.

وأضاف أنّ دعم الشعب اللبناني والجيش والمؤسسات كان عاملًا أساسيًا في تعزيز قوة الحزب، وجعل أي محاولات نزع سلاحه أو عليه فاشلة. ولفت إلى أنّ تجربة الحزب أثبتت أنّه على مواجهة أصعب الظروف، وأن إرث السيد حسن والسيد هاشم محفوظ، مع استمرار دوره كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في لبنان والمقاومة الفلسطينية.