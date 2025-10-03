ترامب: نحن بالفعل في نقاش بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، في كلمة مسجلة، إن "الجميع موحدون ويريدون إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الجهود التي بُذلت "قادت إلى اتفاق مهم بشأن غزة"، ومشيراً إلى أن "اليوم خاص جداً وربما غير مسبوق".



