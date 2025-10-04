الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي كثيف رغم دعوة ترامب إلى وقفه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، في كلمة مسجلة، إن "الجميع موحدون ويريدون إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الجهود التي بُذلت "قادت إلى اتفاق مهم بشأن غزة"، ومشيراً إلى أن "اليوم خاص جداً وربما غير مسبوق".
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل ستباشر فورًا تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق سراح الأسرى، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع واشنطن لإنهاء الحرب وفق المبادئ التي حددتها إسرائيل والمتوافقة مع رؤية ترامب.