ترامب: نقترب من إنهاء حرب غزة

وأضاف أنه شكر الدول التي ساهمت في دعم خطة غزة، لافتاً إلى أن المباحثات الجارية لا تقتصر على غزة وحدها بل تشمل "السلام المنشود منذ زمن طويل في ". كما دعا في وقت سابق إلى وقف القصف فوراً، معتبراً أن بيان حركة الأخير يعكس استعدادها للتوصل إلى "سلام دائم".

وفي السياق، أعلنت حركة حماس أنها سلّمت ردها الرسمي إلى الوسطاء حول مقترح ترامب، بعد مشاورات معمقة داخل مؤسساتها ولقاءات مع القوى والفصائل والوسطاء الدوليين.

وأكدت الحركة أنها تقدر الجهود والإسلامية والدولية، إضافة إلى جهود ترامب، الرامية إلى وقف الحرب وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات العاجلة، مع التشديد على رفض احتلال أو تهجير سكانه.