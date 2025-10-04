الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

ترامب: نقترب من إنهاء حرب غزة

2025-10-04 | 01:48
ترامب: نقترب من إنهاء حرب غزة
ترامب: نقترب من إنهاء حرب غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، في كلمة مسجلة، إن "الجميع موحدون ويريدون إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الجهود التي بُذلت "قادت إلى اتفاق مهم بشأن غزة"، ومشيراً إلى أن "اليوم خاص جداً وربما غير مسبوق".

وأضاف ترامب أنه شكر الدول التي ساهمت في دعم خطة غزة، لافتاً إلى أن المباحثات الجارية لا تقتصر على غزة وحدها بل تشمل "السلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط". كما دعا إسرائيل في وقت سابق إلى وقف القصف فوراً، معتبراً أن بيان حركة حماس الأخير يعكس استعدادها للتوصل إلى "سلام دائم".

وفي السياق، أعلنت حركة حماس أنها سلّمت ردها الرسمي إلى الوسطاء حول مقترح ترامب، بعد مشاورات معمقة داخل مؤسساتها ولقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين.

وأكدت الحركة أنها تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية، إضافة إلى جهود ترامب، الرامية إلى وقف الحرب وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات العاجلة، مع التشديد على رفض احتلال قطاع غزة أو تهجير سكانه

عربي و دولي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

غزة

غزة

إسرائيل

حماس

حماس

الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي كثيف رغم دعوة ترامب إلى وقفه
خطة ترامب.. أوامر إسرائيلية عاجلة وبيان لمكتب نتنياهو

خطة ترامب.. أوامر إسرائيلية عاجلة وبيان لمكتب نتنياهو
01:34
01:34

الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي كثيف رغم دعوة ترامب إلى وقفه
02:48

ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة
17:22

01:34

ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
17:20

ترامب ينشر رد حماس على منصته تروث سوشيال من دون أي تعليق
16:56

الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي كثيف رغم دعوة ترامب إلى وقفه
02:48
خطة ترامب.. أوامر إسرائيلية عاجلة وبيان لمكتب نتنياهو
01:34
ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة
17:22
ترامب: نحن بالفعل في نقاش بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها
17:21
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
17:20
ترامب ينشر رد حماس على منصته تروث سوشيال من دون أي تعليق
16:56
