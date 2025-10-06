مكتب نتنياهو: يُمنع على المسؤولين التحدث عن المفاوضات

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهادفه قيادياً مركزياً في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ البيت الأبيض سيستضيف نزالًا في بطولة القتال النهائي (UFC) بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، في خطوة تجمع بين الرياضة والسياسة وتحوّل مركز القرار الأميركي إلى حلبة قتال رمزية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
خلال مشاركته في انتخابات مجلس الشعب تعرّض الرئيس السوري أحمد الشرع لموقف مفاجئ بعدما اقتربت منه سيدة الى حد كبير وبدأت بالتحدث إليه ما ادى الى ارتباكه للحظة وطلب توسعة المكان. #أخبار_الجديد