الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الشرع يلتقي باراك.. بحث في إستقرار سوريا و اتفاق 10 آذار

2025-10-07 | 10:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشرع يلتقي باراك.. بحث في إستقرار سوريا و اتفاق 10 آذار
الشرع يلتقي باراك.. بحث في إستقرار سوريا و اتفاق 10 آذار

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وفداً أميركياً في دمشق ضمَّ المبعوث توم باراك وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر.

وذكرت الرئاسة السورية أن الشرع استقبل باراك وكوبر بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.

وأوضحت أنَّه "جرى خلال اللقاء بحثُ آخر التطورات على الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها"

مقالات ذات صلة
الشرع يلتقي باراك.. بحث في إستقرار سوريا و اتفاق 10 آذار

عربي و دولي

لبنان

الجددي

سوريا

الشرع

توم باراك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في 7 أوكتوبر.. نتنياهو "يعايد" بوتين!
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة للغاية وكل الدول تعمل على إتمام اتفاق غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

احتجاجات ايرانية تطالب بطرد عراقيين.. بسبب التحرش (شاهد الفيديو)
11:04

احتجاجات ايرانية تطالب بطرد عراقيين.. بسبب التحرش (شاهد الفيديو)

عقب انتشار تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم تعرّض عدد من الطالبات الإيرانيات لمضايقات من قبل بعض الطلاب العراقيين في جامعة بوعلي سينا في مدينة همدان غرب إيران، نظم عدد من الطلاب والأهالي تجمّعاً احتجاجياً أمام مبنى الجامعة، فيما دعا عدد من المشاركين إلى طرد الطلاب العراقيين الذين يثبت تورطهم في الحادثة.

11:04

احتجاجات ايرانية تطالب بطرد عراقيين.. بسبب التحرش (شاهد الفيديو)

عقب انتشار تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم تعرّض عدد من الطالبات الإيرانيات لمضايقات من قبل بعض الطلاب العراقيين في جامعة بوعلي سينا في مدينة همدان غرب إيران، نظم عدد من الطلاب والأهالي تجمّعاً احتجاجياً أمام مبنى الجامعة، فيما دعا عدد من المشاركين إلى طرد الطلاب العراقيين الذين يثبت تورطهم في الحادثة.

يحدث الآن

اخترنا لك
العين على شمال الليطاني (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:09
احتجاجات ايرانية تطالب بطرد عراقيين.. بسبب التحرش (شاهد الفيديو)
11:04
هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه مدينة إيلات
07:48
وزير الدفاع السوري يعلن الاتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار شمالي وشمال شرقي سوريا
07:37
حفل "حيوانات" في كنيسة؟ (فيديو)
06:30
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تسليم حماس للرهائن يعني إنهاء الحرب
05:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025