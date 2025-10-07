الشرع يلتقي باراك.. بحث في إستقرار سوريا و اتفاق 10 آذار

وذكرت الرئاسة السورية أن الشرع استقبل باراك وكوبر بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.
وأوضحت أنَّه "جرى خلال اللقاء بحثُ آخر التطورات على الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها"
عقب انتشار تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم تعرّض عدد من الطالبات الإيرانيات لمضايقات من قبل بعض الطلاب العراقيين في جامعة بوعلي سينا في مدينة همدان غرب إيران، نظم عدد من الطلاب والأهالي تجمّعاً احتجاجياً أمام مبنى الجامعة، فيما دعا عدد من المشاركين إلى طرد الطلاب العراقيين الذين يثبت تورطهم في الحادثة.