الشرع يلتقي باراك.. بحث في إستقرار سوريا و اتفاق 10 آذار

عقب انتشار تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم تعرّض عدد من الطالبات الإيرانيات لمضايقات من قبل بعض الطلاب العراقيين في جامعة بوعلي سينا في مدينة همدان غرب إيران، نظم عدد من الطلاب والأهالي تجمّعاً احتجاجياً أمام مبنى الجامعة، فيما دعا عدد من المشاركين إلى طرد الطلاب العراقيين الذين يثبت تورطهم في الحادثة.