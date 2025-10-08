برّاك: مهمتي في سوريا تهدف لتقليل التهديدات العابرة للحدود

نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالاً بعنوان "لاري إليسون لاعب أساسي في إمبراطورية الإعلام"، مشيرة الى أن الرجل الذي يصنف بأنه ثاني أغنى أغنياء العالم يثير جدلاً سياسياً في زمن الاستقطاب الأميركي. وقالت الصحيفة أن العام 2025 حمل مفاجأة كبرى، حيث تحوّل الرجل فجأة من «قطب قواعد بيانات» إلى لاعب أساسي في صناعة الإعلام، وهذه خطوة أثارت قلقاً واسعاً بشأن تركّز غير مسبوق للسلطة الإعلامية في يد حفنة من كبار الأثرياء المتحالفين سياسياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.