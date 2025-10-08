عاجل
البث الإسرائيلية: من المرجح إعلان اتفاق غزة خلال الساعات المقبلة
البث الإسرائيلية: من المرجح إعلان اتفاق غزة خلال الساعات المقبلة
أ.ف.ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
أ.ف.ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:51
عنصر امني يتصدى لمخالف حاول الفرار (شاهد الفيديو)
14:06
14 مليون دولار.. من أين دفعها رياض سلامة؟ | شاهد الفيديو
11:54
نقيب المحررين يرفع قلمه تضامناً (شاهد الفيديو)
10:08
بعد سنوات من الشلل.. عاودت المشي! (فيديو)
2025-10-07
البابا يكشف سبب زيارته لبنان (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
أ.ف.ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
2025-10-08 | 18:02
A-
A+
أ.ف.ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
مقالات ذات صلة
ترامب: يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن
السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
هيئة البث الإسرائيلية: ممثلون عن قطر ومصر سلموا حركة حماس نص خطة ترامب بشكل رسمي
أ.ف.ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
عربي و دولي
واشنطن
يفترض
ترامب
لإعلان
التوصل
اتفاق
العودة الى الأعلى
جثة السنوار.. مطلوبة!
عن أجواء المفاوضات.. بيان لحركة "حماس"
اقرأ ايضا في عربي و دولي
18:13
البث الإسرائيلية: من المرجح إعلان اتفاق غزة خلال الساعات المقبلة
18:13
البث الإسرائيلية: من المرجح إعلان اتفاق غزة خلال الساعات المقبلة
15:42
الحدث: حماس وافقت على إطلاق سراح الأسرى الـ 20 دفعة واحدة
15:42
الحدث: حماس وافقت على إطلاق سراح الأسرى الـ 20 دفعة واحدة
15:38
ترامب: اتفاق غزة "قريب جدا"
15:38
ترامب: اتفاق غزة "قريب جدا"
يحدث الآن
عربي و دولي
18:13
البث الإسرائيلية: من المرجح إعلان اتفاق غزة خلال الساعات المقبلة
عربي و دولي
18:02
أ.ف.ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة
خاص الجديد
16:33
اول رد للشيخ حسن مرعب بعد حادثة صيدا (شاهد الفيديو)
اخترنا لك
البث الإسرائيلية: من المرجح إعلان اتفاق غزة خلال الساعات المقبلة
18:13
الحدث: حماس وافقت على إطلاق سراح الأسرى الـ 20 دفعة واحدة
15:42
ترامب: اتفاق غزة "قريب جدا"
15:38
تلفزيون سوريا: انفجار في منطقة المطاحن ببلدة السبينة جنوبي دمشق
15:08
بالعصا.. مديرة تعنف طلابها (شاهد الفيديو)
15:01
أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: تقدم جيد في المحادثات ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام
12:45
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-08-10
فيديو - إيفان بيريشيتش يفتتح موسمه الثاني مع آيندهوفن بتألّق كبير
2025-10-01
بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس
10:08
بعد سنوات من الشلل.. عاودت المشي! (فيديو)
2025-10-07
7 أوكتوبر.. كلّف أميركا فوق الـ 20 مليار!
13:17
باسم يوسف يعود بعد 14 عامًا : «مصر وحشتني.. لكن بخاف أرجع ألاقي نفسي غريب»
2025-09-06
جامعة الدول العربية: لا تعايش من دون وقف إسرائيل لـ"الأعمال العدائية"
بالفيديو
بالفيديو
13:10
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
2025-10-07
اللواء عباس ابراهيم يتأثر على الهواء بسبب ابتعاده عن عائلته استشهاد شقيقه ويكشف عدد المرات التي تعرض لها للاغتيال
2025-10-07
مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025
2025-10-06
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2025
2025-10-06
تداعيات إضاءة الصخرة مستمرة.. وخطة الجيش
2025-10-06
خطة حصر السلاح.. الجيش يعرض تقريره الشهري في بعبدا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:10
"شحنة أسلحة ايرانية".. اسرائيل تزعم!
عربي و دولي
10:10
"شحنة أسلحة ايرانية".. اسرائيل تزعم!
خاص الجديد
08:06
بتهمة هدر مال عام وصرف نفوذ وإثراء غير مشروع.. الإدعاء على اللواء المتقاعد طوني صليبا!
خاص الجديد
08:06
بتهمة هدر مال عام وصرف نفوذ وإثراء غير مشروع.. الإدعاء على اللواء المتقاعد طوني صليبا!
محليات
07:27
استغل فتيات عبر "تيك توك".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
07:27
استغل فتيات عبر "تيك توك".. بقبضة قوى الأمن!
عربي و دولي
06:48
"المتنمر الاقليمي".. نتنياهو يقع في الغرام؟
عربي و دولي
06:48
"المتنمر الاقليمي".. نتنياهو يقع في الغرام؟
محليات
10:08
بعد سنوات من الشلل.. عاودت المشي! (فيديو)
محليات
10:08
بعد سنوات من الشلل.. عاودت المشي! (فيديو)
فن
05:29
فضيحة تهز تركيا.. توقيف 19 من المشاهير بينهم أوزغي أوزبيرنتشي ومارت يازيجي أوغلو!
فن
05:29
فضيحة تهز تركيا.. توقيف 19 من المشاهير بينهم أوزغي أوزبيرنتشي ومارت يازيجي أوغلو!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025