الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب إلى مصر.. والسيسي: تستحق نوبل للسلام

2025-10-09 | 13:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب إلى مصر.. والسيسي: تستحق نوبل للسلام
ترامب إلى مصر.. والسيسي: تستحق نوبل للسلام

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أنه سيزور مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن: "أنهينا الحرب في غزة.. وسنسعى إلى استعادة الرهائن يوم الإثنين أو الثلاثاء.. وهذا اليوم سيكون سعيدًا". وأضاف: "سنحاول التوجه إلى المنطقة ونحن نعمل على تحديد التوقيت.. سنتوجه إلى مصر حيث سيكون توقيع الاتفاق بشكل رسمي".

وقبل هذه التصريحات، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بترامب، حيث قدم تهانيه للجهود الأميركية في وقف الحرب، معبّرًا عن تقديره للحرص الأميركي على إحلال السلام في غزة.

بدوره، أعرب ترامب عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي وبصداقته الوطيدة مع السيسي، مشيرًا إلى أن الأنظار كانت تتجه نحو مصر خلال الأيام الماضية لمتابعة مفاوضات شرم الشيخ. وأكد السيسي أن الاتفاق يمثل إنجازًا تاريخيًا، مثمنًا جهود ترامب الصادقة في تحقيق السلام، ومشيرًا إلى أنه يستحق بناءً على ذلك جائزة نوبل للسلام

مقالات ذات صلة
ترامب إلى مصر.. والسيسي: تستحق نوبل للسلام

عربي و دولي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

السيسي

حرب غزة

غزة

حماس

إتفاق السلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نائب سابق ينعى شقيقه.. القاتل شقيقهما الثالث!
الاتفاق وُقّع.. لكن متى يدخل حيّز التنفيذ؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بـ"الضمانات".. أول تعليق لخليل الحيّة عن وقف النار بغزة
15:08

بـ"الضمانات".. أول تعليق لخليل الحيّة عن وقف النار بغزة

أعلن خليل الحية، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على القطاع وبدء تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

15:08

بـ"الضمانات".. أول تعليق لخليل الحيّة عن وقف النار بغزة

أعلن خليل الحية، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على القطاع وبدء تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

يحدث الآن

اخترنا لك
بـ"الضمانات".. أول تعليق لخليل الحيّة عن وقف النار بغزة
15:08
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش اغتال عنصرين من حركة حماس في قطاع غزة
14:45
خليل الحيّة: تسلمنا ضمانات من الوسطاء وأميركا بعدم العودة للحرب
14:11
خليل الحيّة: توصلنا لاتفاق لإنهاء الحرب ووقف النار وانسحاب إسرائيل
14:10
حزب الله على طريق حماس... ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل
12:44
محاولة لإستهداف مرقد "السيد"... القصة الكاملة في نشرة الأخبار المسائية
12:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025