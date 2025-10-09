ترامب إلى مصر.. والسيسي: تستحق نوبل للسلام

وقال للصحفيين في : "أنهينا الحرب في غزة.. وسنسعى إلى استعادة الرهائن يوم الإثنين أو الثلاثاء.. وهذا سيكون سعيدًا". وأضاف: "سنحاول التوجه إلى المنطقة ونحن نعمل على تحديد التوقيت.. سنتوجه إلى مصر حيث سيكون توقيع الاتفاق بشكل رسمي".

وقبل هذه التصريحات، أجرى اتصالًا هاتفيًا بترامب، حيث قدم تهانيه للجهود الأميركية في وقف الحرب، معبّرًا عن تقديره للحرص الأميركي على إحلال السلام في غزة.

بدوره، أعرب ترامب عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي وبصداقته الوطيدة مع ، مشيرًا إلى أن الأنظار كانت تتجه نحو مصر خلال الأيام الماضية لمتابعة مفاوضات شرم الشيخ. وأكد السيسي أن الاتفاق يمثل إنجازًا تاريخيًا، مثمنًا جهود ترامب الصادقة في تحقيق السلام، ومشيرًا إلى أنه يستحق بناءً على ذلك جائزة نوبل للسلام.