السيسي: نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
وصول ترامب إلى مقر انعقاد قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ
السيسي يعقد اجتماعاً مع قادة عرب وأجانب لتنسيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل ترامب في مطار شرم الشيخ
عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي: مروحيات سلاح الجو في طريقها لاستقبال الرهائن العائدين إلى إسرائيل

2025-10-13 | 10:12
الجيش الإسرائيلي: مروحيات سلاح الجو في طريقها لاستقبال الرهائن العائدين إلى إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: مروحيات سلاح الجو في طريقها لاستقبال الرهائن العائدين إلى إسرائيل

عربي و دولي

الإسرائيلي:

مروحيات

طريقها

لاستقبال

الرهائن

العائدين

إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قائمة أسماء الأسرى الـ20 الأحياء التي نشرتها حماس مطابقة للقائمة المعروفة لإسرائيل
ترامب خلال توجهه الى الشرق الاوسط لتوقيع اتفاق غزة: هذه لحظة لا أعتقد أنكم سترون مثلها مجدداً

السيسي: نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام
10:57
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
10:53
وصول ترامب إلى مقر انعقاد قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ
10:51
السيسي يعقد اجتماعاً مع قادة عرب وأجانب لتنسيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات
10:47
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل ترامب في مطار شرم الشيخ
10:45
طائرة الرئيس الأميركي تصل إلى شرم الشيخ
10:14
