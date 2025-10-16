عن تسليم بشار الأسد.. أول تعليق روسي!

وصف النائب الأول لرئيس الدولية في مجلس الدوما الروسي ديمتري نوفيكوف، المطالبة بتسليم الرئيس السوري السابق إلى السلطات الجديدة في بلاده بأنها "أمر غريب"، مرجحا إمكانية "الانتقام منه" في حال وافقت .

وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الرئيس السوري ، الذي زار الأربعاء، سيطالب بتسليم سلفه الذي لجأ إلى عقب إطاحته في ديسمبر من العام الماضي.



ونقل موقع "لينتا" افخباري الروسي عن نوفيكوف، قوله إن المطالبة بتسليم "تبدو غريبة"، مذكرا أنه "كان في الماضي قائدا منتخبا وفقا للتشريعات "، مشيرا إلى أنه "قد يتعرض للتصفية في حال إعادته إلى ".



وأوضح البرلماني الروسي أن "العديد من الشخصيات السياسية السابقة من دول مختلفة توجد داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش".



وأكمل: "لو سلكت روسيا هذا الطريق سيعني تناقضها مع مبادئ حقوق الإنسان"، مضيفا أنه "من غير المرجح أن توافق موسكو على ذلك".