4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

عن تسليم بشار الأسد.. أول تعليق روسي!

2025-10-16 | 07:46
عن تسليم بشار الأسد.. أول تعليق روسي!
عن تسليم بشار الأسد.. أول تعليق روسي!

وصف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ديمتري نوفيكوف، المطالبة بتسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى السلطات الجديدة في بلاده بأنها "أمر غريب"، مرجحا إمكانية "الانتقام منه" في حال وافقت موسكو.

وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي زار موسكو الأربعاء، سيطالب بتسليم سلفه الذي لجأ إلى روسيا عقب إطاحته في ديسمبر من العام الماضي.

ونقل موقع "لينتا" افخباري الروسي عن نوفيكوف، قوله إن المطالبة بتسليم الأسد "تبدو غريبة"، مذكرا أنه "كان في الماضي قائدا منتخبا وفقا للتشريعات السورية"، مشيرا إلى أنه "قد يتعرض للتصفية في حال إعادته إلى سوريا".

وأوضح البرلماني الروسي أن "العديد من الشخصيات السياسية السابقة من دول مختلفة توجد داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش".

وأكمل: "لو سلكت روسيا هذا الطريق سيعني تناقضها مع مبادئ حقوق الإنسان"، مضيفا أنه "من غير المرجح أن توافق موسكو على ذلك".
 
 
 
 
 
 
 
بشار الاسد
روسيا
سوريا

عربي و دولي

بشار الاسد

روسيا

سوريا

