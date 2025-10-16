فوق جثة السنوار.. اسرائيل تنشر! (صورة)

نشر الجيش صورة تظهر كبار العسكريين يقفون أمام جثمان رئيس حركة

وتظهر الصورة، التي التقطت في 17 أكتوبر 2024، أي بعد يوم من مقتل ، كلا من رئيس السابق ، ورئيس السابق اللواء عوديد باسيوق، وقائد فرقة غزة العميد هيرام.



وشارك الجيش هذه الصورة ضمن مجموعة من الصور التي التقطت خلال الحرب، التي ستعرض في أحد معارض .