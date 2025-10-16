فوق جثة السنوار.. اسرائيل تنشر! (صورة)

كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق خاص عن تنفيذ حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد عملية سرية استمرت عامين لنقل آلاف الجثث من إحدى أكبر المقابر الجماعية في سوريا إلى موقع سري في صحراء الضمير شرقي العاصمة دمشق.
أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن "أنقرة ستشارك في البحث عن جثث الرهائن بين أنقاض المباني في قطاع غزة، عبر إرسال فريق من الاختصاصيين".وسيقوم بهذه العملية مسعفون من "أفاد"، الوكالة التركية لإدارة الكوارث والحالات الطارئة، علما أنه تمت تعبئة 81 من عناصرها.
وصف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ديمتري نوفيكوف، المطالبة بتسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى السلطات الجديدة في بلاده بأنها "أمر غريب"، مرجحا إمكانية "الانتقام منه" في حال وافقت موسكو.