عربي و دولي

فوق جثة السنوار.. اسرائيل تنشر! (صورة)

2025-10-16 | 08:48
نشر الجيش الإسرائيلي صورة جديدة تظهر كبار القادة العسكريين يقفون أمام جثمان رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

وتظهر الصورة، التي التقطت في 17 أكتوبر 2024، أي بعد يوم من مقتل السنوار، كلا من رئيس القيادة الجنوبية السابق اللواء يارون فينكلمان، ورئيس مديرية العمليات السابق اللواء عوديد باسيوق، وقائد فرقة غزة العميد باراك هيرام.

وشارك الجيش هذه الصورة ضمن مجموعة من الصور التي التقطت خلال الحرب، التي ستعرض في أحد معارض تل أبيب.
 
