وذكرت الوكالة أن العملية، التي أُطلق عليها اسم "تحريك " (Operation Move Earth)، جرت بين عامي 2019 و2021، وشملت نقل الجثث من مقبرة جماعية في القطيفة إلى أخرى في الصحراء، بهدف إخفاء الأدلة على جرائم القتل الجماعي وتحسين صورة النظام، وفقًا لشهود شاركوا في العملية.وبحسب التحقيق، ضمّت مقبرة القطيفة 16 خندقًا للدفن، بينما عُثر في موقع الضمير على 34 خندقًا على الأقل تمتد على مسافة تقارب كيلومترين، ما يجعلها من أكبر المقابر الجماعية التي أُنشئت خلال . وتُشير شهادات الشهود إلى احتمال دفن عشرات الآلاف من الأشخاص هناك.نقلت عن شهود ، بينهم سائقون وعسكريون سابقون قولهم إنّ "شاحنات كانت تنقل الجثث ليلاً أربع مرات أسبوعيًا تقريبًا على مدى عامين، وإنّ من يتحدث عن العملية آنذاك كان يواجه خطر الموت".ولم يتسنّ للوكالة الحصول على تعليق من أو من المسؤولين العسكريين الذين وردت أسماؤهم في التحقيق، فيما أكدت أنّها أبلغت حكومة الرئيس بنتائج التقرير دون أن تتلقى ردًا.وكانت حكومة الأسد قد بدأت الدفن في موقع القطيفة منذ عام 2012، وضمّت المقابر جثث جنود ومعتقلين قضوا في السجون والمستشفيات العسكرية، وفق الشهود.وتقدّر منظمات حقوقية عدد المفقودين في سجون النظام ومقابره الجماعية بأكثر من 160 ألف شخص. وتقول الحكومة السورية الجديدة إنها تعمل على إنشاء بنك للحمض ومنصة رقمية لتتبع المفقودين، في وقت تبقى فيه المقابر المعروفة من دون حماية أو تنقيب.