ما يدور بين دمشق وبيروت.. وإتصالات مكثّفة! (الأنباء الكويتية)

أشار مصدر سياسي لبناني رفيع لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن الملف اللبناني – السوري بات محوراً أساسياً في أجندة الدولة اللبنانية، موضحاً أن الاتصالات الجارية مع دمشق تهدف إلى إرساء أسس جديدة للعلاقات الثنائية تقوم على احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، بعد عقود من الالتباس والاختلال في هذه العلاقة.
وبحسب المصدر، تشمل النقاشات بين الجانبين ملفات المفقودين والموقوفين والسجناء من الطرفين، وضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمخدرات، إلى جانب بحث آليات لعودة النازحين السوريين وفق جدول زمني واضح.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده لا يمكنها "استنفاد مخزونها من صواريخ توماهوك التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها من الولايات المتّحدة للردّ على الهجمات الروسية، وذلك في معرض رده على احتمال تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الصواريخ".