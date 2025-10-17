الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ما يدور بين دمشق وبيروت.. وإتصالات مكثّفة! (الأنباء الكويتية)

2025-10-17 | 01:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ما يدور بين دمشق وبيروت.. وإتصالات مكثّفة! (الأنباء الكويتية)
ما يدور بين دمشق وبيروت.. وإتصالات مكثّفة! (الأنباء الكويتية)

جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية:

أشار مصدر سياسي لبناني رفيع لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن الملف اللبناني – السوري بات محوراً أساسياً في أجندة الدولة اللبنانية، موضحاً أن الاتصالات الجارية مع دمشق تهدف إلى إرساء أسس جديدة للعلاقات الثنائية تقوم على احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، بعد عقود من الالتباس والاختلال في هذه العلاقة.

وبحسب المصدر، تشمل النقاشات بين الجانبين ملفات المفقودين والموقوفين والسجناء من الطرفين، وضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمخدرات، إلى جانب بحث آليات لعودة النازحين السوريين وفق جدول زمني واضح.

مقالات ذات صلة
ما يدور بين دمشق وبيروت.. وإتصالات مكثّفة! (الأنباء الكويتية)

محليات

عربي و دولي

الإدارة السورية

سوريا

دمشق

لبنان

الحكومة اللبنانية

الموقوفين السوريين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رسالة برّي حلّقت نحو نتنياهو... كيف جاء الرد؟
رويترز: الذهب يصل في المعاملات الفورية إلى 4300 دولار للأونصة للمرة الاولى

اقرأ ايضا في عربي و دولي

صواريخ "توماهوك".. كم بلغ مخزون أميركا؟
05:00

صواريخ "توماهوك".. كم بلغ مخزون أميركا؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده لا يمكنها "استنفاد مخزونها من صواريخ توماهوك التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها من الولايات المتّحدة للردّ على الهجمات الروسية، وذلك في معرض رده على احتمال تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الصواريخ".

05:00

صواريخ "توماهوك".. كم بلغ مخزون أميركا؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده لا يمكنها "استنفاد مخزونها من صواريخ توماهوك التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها من الولايات المتّحدة للردّ على الهجمات الروسية، وذلك في معرض رده على احتمال تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الصواريخ".

يحدث الآن

اخترنا لك
حماس: ندعو الوسطاء لاستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار
08:15
ترامب: أتطلع للتوصل لصفقات تجارية عادلة مع الصين
08:12
صواريخ "توماهوك".. كم بلغ مخزون أميركا؟
05:00
بعد الغارات وفجراً.. تحركٌ إسرائيليّ حصل في جنوب لبنان!
03:30
ترامب يلوّح بتحرّك ضد "حماس" برعاية أميركية!
02:24
رسالة برّي حلّقت نحو نتنياهو... كيف جاء الرد؟
01:58
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025