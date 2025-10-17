ما يدور بين دمشق وبيروت.. وإتصالات مكثّفة! (الأنباء الكويتية)

أشار مصدر سياسي لبناني رفيع لصحيفة "الأنباء" إلى أن الملف اللبناني – السوري بات محوراً أساسياً في أجندة ، موضحاً أن الاتصالات الجارية مع تهدف إلى إرساء أسس للعلاقات الثنائية تقوم على احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، بعد عقود من الالتباس والاختلال في هذه العلاقة.

وبحسب المصدر، تشمل النقاشات بين الجانبين ملفات المفقودين والموقوفين والسجناء من الطرفين، وضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمخدرات، إلى جانب بحث آليات لعودة السوريين وفق جدول زمني واضح.