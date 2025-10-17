رسالة برّي حلّقت نحو نتنياهو... كيف جاء الرد؟

يقول مستشار سياسي سابق لدى رئاسة الحكومة إنّ تلقّي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة غير مباشرة من الرئيس نبيه برّي برفض التفاوض على الترسيم البري قبل انسحاب إسرائيل من القرى الحدودية والتلال المحتلّة، قوبل بقصف معدات الاعمار في بلدة المصيلح حيث منزل بري الذي بلغته الرسالة بوضوح.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده لا يمكنها "استنفاد مخزونها من صواريخ توماهوك التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها من الولايات المتّحدة للردّ على الهجمات الروسية، وذلك في معرض رده على احتمال تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الصواريخ".