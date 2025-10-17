بعد الغارات وفجراً.. تحركٌ إسرائيليّ حصل في جنوب لبنان!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده لا يمكنها "استنفاد مخزونها من صواريخ توماهوك التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها من الولايات المتّحدة للردّ على الهجمات الروسية، وذلك في معرض رده على احتمال تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الصواريخ".