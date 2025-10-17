صواريخ "توماهوك".. كم بلغ مخزون أميركا؟

قال الرئيس الأميركي ، إن بلاده لا يمكنها "استنفاد مخزونها من صواريخ توماهوك التي تسعى للحصول عليها من الولايات المتّحدة للردّ على الهجمات الروسية، وذلك في معرض رده على احتمال تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الصواريخ".

ورد على سؤال بشأن هذه المجنحة (كروز) التي يريد نظيره الأوكراني إقناعه بالحصول عليها، وقال "لا يمكننا استنفاد احتياطات بلدنا".



وأضاف "نحن أيضا بحاجة إليها، لذلك لا أعرف ما الذي يمكننا فعله".



وحيث أنه "لا يعرف بالضبط عدد صواريخ توماهوك التي تمتلكها ، ثمة تقديرات حول المخزون الأميركي من الصواريخ المجنحة".



وقدر الموظف السابق في الأميركية " "، مارك كانسيان، العدد التقريبي من صواريخ "توماهوك" في المخزون الأميركي، في العام 2023، بحوالي 4150 صاروخ توماهوك.