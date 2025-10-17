صواريخ "توماهوك".. كم بلغ مخزون أميركا؟

ورد ترامب
على سؤال بشأن هذه الصواريخ
المجنحة (كروز) التي يريد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
إقناعه بالحصول عليها، وقال "لا يمكننا استنفاد احتياطات بلدنا".
وأضاف "نحن أيضا بحاجة إليها، لذلك لا أعرف ما الذي يمكننا فعله".
وحيث أنه "لا يعرف بالضبط عدد صواريخ توماهوك التي تمتلكها الولايات المتحدة
، ثمة تقديرات حول المخزون الأميركي من الصواريخ المجنحة".
وقدر الموظف السابق في وزارة الحرب
الأميركية "البنتاغون
"، مارك كانسيان، العدد الإجمالي
التقريبي من صواريخ "توماهوك" في المخزون الأميركي، في العام 2023، بحوالي 4150 صاروخ توماهوك.