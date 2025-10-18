الأخبار
عربي و دولي

اجتمعوا سياسياً في حارة حريك... وبرعاية أميركية؟ (الأنباء الكويتية)

2025-10-18
اجتمعوا سياسياً في حارة حريك... وبرعاية أميركية؟ (الأنباء الكويتية)
اجتمعوا سياسياً في حارة حريك... وبرعاية أميركية؟ (الأنباء الكويتية)

جاء في صحيفة "الأنياء" الكويتية:

كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن تناغمٍ لافت بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، إذ أبدى الأخير تأييده لمواقف الرئيس عون وخطواته الأخيرة المتزامنة مع قمة شرم الشيخ.

وأشارت المعلومات إلى تحرك نائب مقرّب من الرئيس عون باتجاه «حارة حريك»، في ظل دعمٍ قويّ من السفارة الأميركية، حيث التقى شخصيتين بارزتين في الحزب، إحداهما نيابية والأخرى استشارية، وجرى البحث في ملفات السلاح ومواقف الرئاسة من عملية السلام.

كما أفادت مصادر متعددة بأن غياب الرؤية الموحدة لإعادة إعمار القرى المهدّمة تحوّل إلى ورقة ضغط سياسية تُلوَّح بها مع اقتراب الاستحقاق النيابي، وسط قناعة داخلية وخارجية بأن لا إعمار ولا مساعدات قبل حلّ قضية السلاح.

محليات

عربي و دولي

نبيه بري

جوزاف عون

الثنائي الشيعي

حارة حريك

لبنان

حزب الله

عين التينة

Aljadeed
علناً.. إسرائيل تتجسس على محادثات الوتسآب؟!
علناً.. إسرائيل تتجسس على محادثات الوتسآب؟!

"أمك من فعلت"... في البيت الأبيض!
"أمك من فعلت"... في البيت الأبيض!

إلى "ترامب والأخوة الوسطاء".. طلب من حماس!
إلى "ترامب والأخوة الوسطاء".. طلب من حماس!

