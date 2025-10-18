اجتمعوا سياسياً في حارة حريك... وبرعاية أميركية؟ (الأنباء الكويتية)

كشفت صحيفة "الأنباء" عن تناغمٍ لافت بين رئيس الجمهورية ورئيس ، إذ أبدى الأخير تأييده لمواقف وخطواته المتزامنة مع قمة شرم الشيخ.

وأشارت المعلومات إلى تحرك نائب مقرّب من الرئيس عون باتجاه «حارة حريك»، في ظل دعمٍ قويّ من السفارة الأميركية، حيث التقى شخصيتين بارزتين في الحزب، إحداهما نيابية والأخرى استشارية، وجرى البحث في ملفات السلاح ومواقف الرئاسة من عملية السلام.

كما أفادت مصادر متعددة بأن غياب الرؤية الموحدة لإعادة القرى المهدّمة تحوّل إلى ورقة ضغط سياسية تُلوَّح بها مع اقتراب النيابي، وسط قناعة داخلية وخارجية بأن لا إعمار ولا مساعدات قبل حلّ قضية السلاح.