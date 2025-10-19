الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب عن نزع سلاح حماس: إذا لم يفعلوا ما هو متوقع منهم سنقوم نحن بذلك

2025-10-19 | 10:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب عن نزع سلاح حماس: إذا لم يفعلوا ما هو متوقع منهم سنقوم نحن بذلك
ترامب عن نزع سلاح حماس: إذا لم يفعلوا ما هو متوقع منهم سنقوم نحن بذلك
مقالات ذات صلة
ترامب عن نزع سلاح حماس: إذا لم يفعلوا ما هو متوقع منهم سنقوم نحن بذلك

عربي و دولي

حماس:

يفعلوا

متوقع

سنقوم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نتنياهو لا ينوي الرحيل!
حاول إعادة الإعمار.. من استهدفت اسرائيل؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"الملك ترامب".. فيديو ساخر للرئيس الأميركي (فيديو)
09:22

"الملك ترامب".. فيديو ساخر للرئيس الأميركي (فيديو)



أشعل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو ساخر وسط احتجاجات "لا ملوك بأميركا" التي تشهدها مناطق عدة في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة.

09:22

"الملك ترامب".. فيديو ساخر للرئيس الأميركي (فيديو)



أشعل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو ساخر وسط احتجاجات "لا ملوك بأميركا" التي تشهدها مناطق عدة في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة.

الرئيس عون التقى البابا: لبنان بجميع ابنائه في انتظارك
09:01

الرئيس عون التقى البابا: لبنان بجميع ابنائه في انتظارك

استقبل ​البابا​ لاون الرابع عشر رئيس الجمهورية جوزاف عون والسيدة الاولى، حيث اكد رئيس الجمهورية ان "لبنان بجميع ابنائه في انتظار زيارة قداسته نهاية الشهر المقبل بفارغ الصبر وان كل الترتيبات اتخذت لنجاح الزيارة التي شكره على تلبيتها".

09:01

الرئيس عون التقى البابا: لبنان بجميع ابنائه في انتظارك

استقبل ​البابا​ لاون الرابع عشر رئيس الجمهورية جوزاف عون والسيدة الاولى، حيث اكد رئيس الجمهورية ان "لبنان بجميع ابنائه في انتظار زيارة قداسته نهاية الشهر المقبل بفارغ الصبر وان كل الترتيبات اتخذت لنجاح الزيارة التي شكره على تلبيتها".

حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة
08:08

حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة

اكدت كتائب "القسام" الالتزام الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته ​وقف إطلاق النار​ في جميع مناطق قطاع غزة، ولا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في اذار من العام الجاري".

08:08

حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة

اكدت كتائب "القسام" الالتزام الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته ​وقف إطلاق النار​ في جميع مناطق قطاع غزة، ولا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في اذار من العام الجاري".

يحدث الآن

اخترنا لك
"الملك ترامب".. فيديو ساخر للرئيس الأميركي (فيديو)
09:22
الرئيس عون التقى البابا: لبنان بجميع ابنائه في انتظارك
09:01
حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة
08:08
حماس: نؤكد التزامنا بتنفيذ كل ما ورد بالاتفاق وفي مقدمته وقف النار
08:07
الراعي من الفاتيكان: لبنان يبقى ولا يزول هو أرض السلام والتعايش وهذا ما يطالب به الجميع
07:58
الفاتيكان يحتفل.. والجديد حاضرة
07:37
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025