نتنياهو لا ينوي الرحيل!

اتهم مدّعون فيدراليون في ولايو لويزيانا الأميركية، رجلاً، بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ثم السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرة احتيالية، وفقاً لشكوى جنائية كُشف عنها الخميس.

