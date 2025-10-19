نتنياهو لا ينوي الرحيل!

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد منذ أيار 2020. كما يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في إصداره أوامر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهدافه أحد عناصر حزب الله الذي حاول إعادة إعمار بنى أمنية في جنوب لبنان.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "زعيمة المعارضة الفنزويلية الفائزة حديثا بجائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، عبرت عن دعمها لإسرائيل خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو".
اتهم مدّعون فيدراليون في ولايو لويزيانا الأميركية، رجلاً، بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ثم السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرة احتيالية، وفقاً لشكوى جنائية كُشف عنها الخميس.