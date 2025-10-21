الحريري "غير متحمّس".. فهل حسم أمره؟ (الأخبار)

تداولت صحيفة "الأخبار" معلومات عن تسويق بعض قيادات تيار "المستقبل" لاحتمال عودة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى بيروت قبل نهاية العام، تمهيداً لإطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، ومنح الضوء الأخضر لعدد من الكوادر للمشاركة في الاستحقاق.
لكنّ مصادر مقرّبة من الحريري نفت هذه الأنباء، مؤكدةً أنه غير متحمّس لخوض الانتخابات أو فتح مواجهة سياسية مع السعودية في هذه المرحلة، خصوصاً أن وضعه الصحي لا يزال غير مستقر تماماً بعد مضاعفات جراحة القلب المفتوح التي خضع لها قبل أكثر من عام.
أبدى القيادي في حركة حماس خليل الحية ارتياحه لتطمينات الوسطاء والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً انتهاء حرب غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه نفذ عملية برية "ليلية" داخل الأراضي اللبنانية.
شنت طائرات مسيّرة هجمات على محيط مطار الخرطوم فجر الثلاثاء، قبل يوم من إعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية لأول مرة منذ نحو 30 شهراً.