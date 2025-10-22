الكنيست يقر مشروع قانون ضم الضفة الغربية

وبحسب القناة 12 ، صوّت 25 نائبا لصالح القانون، مقابل 24 صوتوا ضده، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن الأسبق، يولي إدلشتاين، هو الصوت الحاسم.

وعلق ، بتسلئيل سموتريتش قائلا: "سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي والسامرة، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة".

من جانبه، قال وزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "حان وقت السيادة الآن".

وأقر الكنيست أيضا بالقراءة التمهيدية مشروع قانون منفصل اقترحه أفيغدور ليبرمان من حزب " بيتنا" لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم قرب . وقد أُقرّ المشروع بتأييد 32 عضوا ومعارضة 9 أعضاء.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي، طالبوا الرئيس بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة .

وكشف موقع "بوليتيكو"، الشهر الماضي، أن الرئيس تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بضم الضفة الغربية.

وتختلف الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة، وبين من يرى أن السيادة الجزئية تكفي لضمان الاعتراف الأميركي وتفادي ردود فعل دولية قوية.