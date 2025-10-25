تسارعت التطوّرات السياسية والميدانية في الساعات حول تطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة.

وأشارت مصادر رسمية لـ"نداء " إلى أن تكثيف الضربات يدخل في إطار الضغط على ، فيما يواصل رئيس الجمهورية جوزاف عون مسار التفاوض بعد مشاورات داخلية ونيله الضوء الأخضر، سعيًا لتجنيب البلاد الحرب.

وأكدت المصادر أن عون يعتبر أن الحلّ يكمن في الأطر الدبلوماسية لاستعادة وضمان سلام دائم على الحدود، مشدّدة على أن لبنان لن يتنازل عن حقوقه ومبادئه الأساسية.

أما بالنسبة إلى موقف " " وحركة "أمل"، فأوضحت المصادر أنهما لن يقفا عائقاً أمام هذا الموضوع، باعتبار أن التفاوض يهدف إلى استرجاع الحقوق لا إلى التطبيع، وأن الرئيس يتحرك وفق ما تمليه المصلحة الوطنية.

وتأتي هذه المعطيات لتبدد الالتباس الذي أثاره رئيس سابقًا حين دعا إلى اعتماد "الميكانيزم" الأميركي للإشراف على وقف إطلاق النار في الجنوب.