ضباط سوريون تحت حماية "حزب الله"... أين؟ (نداء الوطن)

تؤكد معلومات أن متوارين في لبنان من شخصيات أمنية تابعة للنظام السوري السابق، موجودون في الضاحية الجنوبية بحماية "حزب الله"، ولم ينجحوا في الانتقال من لبنان إلى بلدٍ آخر.
أكد الصحافي والكاتب السياسي محمد علوش، أن الرئيس عون يسعى لفتح نافذة دبلوماسية، مشيرًا إلى أن لحظة تقديم الأميركي ضمانات من إسرائيل لحل بعض الملفات ستجعل لبنان منفتحًا على عدة أشكال من التفاوض.
حذرت الأمم المتحدة من أن آثار الحرب الدامية التي استمرت عامين في غزة ستظل ممتدة لأجيال، رغم هدوء الغارات ووقف إطلاق النار وبدء البحث في إعادة الإعمار.
تتابع الأجهزة الأمنية في مصر مقطع فيديو يُظهر سائق تطبيق "إن درايف" يعتدي على فتاة بعد إلغاء رحلتها في منطقة اللوتس، فيما أثار الفيديو غضب مستخدمي مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاكمة السائق.شاهد الفيديو: