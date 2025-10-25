رسالة إسرائيل من الغارات الأخيرة (الأنباء الكويتية)

أشار مصدر سياسي لبناني بارز لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن التي امتدت الخميس من الجنوب إلى عمق البقاع، تزامنت بشكل لافت مع جولة رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، الذي أطلق آلية التفعيل الجديدة للجنة عبر اجتماعات دورية كل أسبوعين، واستثنائية عند الحاجة.

ورأى المصدر أن أرادت بهذه الهجمات رسالة مفادها أنها غير معنية بأي مسار لتثبيت الهدوء إلا وفق شروطها الخاصة، مشيراً إلى أن هذه الرسائل الدموية تحمل طابع الابتزاز السياسي والأمني، بهدف دفع إلى التفاوض المباشر تحت ضغط النار، وهو ما ترفضه وتتمسك بدلاً منه بالوساطات الدولية كما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف أن "المعادلة التي يسعى إلى فرضها تقوم على مقايضة الاستقرار بالرضوخ، فيما يصر لبنان على التفاوض غير المباشر حفاظاً على ثوابته السيادية".

وأوضح المصدر أن التصعيد تزامن مع تفعيل اللجنة الخماسية لمراقبة وقف الأعمال العدائية، ما جعله بمثابة رسالة نارية إلى والوسطاء والفرنسيين، تعكس قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تقييد حركتها عبر تثبيت قواعد الاشتباك.

وأكد أن الموقف اللبناني كان واضحاً في إدانة الاعتداءات التي طالت مناطق مأهولة قرب المدارس في البقاع، مشيراً إلى استمرار مطالبة بيروت لواشنطن وباريس بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وفق القرار 1701.

وحذر المصدر من أن إسرائيل، بمحاولتها توسيع رقعة عدوانها، تسعى إلى خلط الأوراق السياسية قبل الزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر إلى لبنان نهاية الشهر المقبل، في محاولة للتشويش على هذا الوطني والروحي الكبير.

وختم المصدر بالتأكيد على أن "إسرائيل تواصل نهجها القائم على العدوان والضغط، فيما لبنان ثابت على مواقفه: لا تفاوض مباشر، لا تنازل عن الحقوق، ولا مساومة على السيادة".