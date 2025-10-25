الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

رسالة إسرائيل من الغارات الأخيرة (الأنباء الكويتية)

2025-10-25 | 01:52
رسالة إسرائيل من الغارات الأخيرة (الأنباء الكويتية)
رسالة إسرائيل من الغارات الأخيرة (الأنباء الكويتية)

جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية:

أشار مصدر سياسي لبناني بارز لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن الغارات الإسرائيلية التي امتدت الخميس من الجنوب إلى عمق البقاع، تزامنت بشكل لافت مع جولة رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، الذي أطلق آلية التفعيل الجديدة للجنة عبر اجتماعات دورية كل أسبوعين، واستثنائية عند الحاجة.

ورأى المصدر أن إسرائيل أرادت بهذه الهجمات توجيه رسالة مفادها أنها غير معنية بأي مسار لتثبيت الهدوء إلا وفق شروطها الخاصة، مشيراً إلى أن هذه الرسائل الدموية تحمل طابع الابتزاز السياسي والأمني، بهدف دفع لبنان إلى التفاوض المباشر تحت ضغط النار، وهو ما ترفضه بيروت وتتمسك بدلاً منه بالوساطات الدولية كما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف أن "المعادلة التي يسعى العدو إلى فرضها تقوم على مقايضة الاستقرار بالرضوخ، فيما يصر لبنان على التفاوض غير المباشر حفاظاً على ثوابته السيادية".

وأوضح المصدر أن التصعيد الإسرائيلي تزامن مع تفعيل اللجنة الخماسية لمراقبة وقف الأعمال العدائية، ما جعله بمثابة رسالة نارية إلى الأمم المتحدة والوسطاء الأميركيين والفرنسيين، تعكس قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تقييد حركتها عبر تثبيت قواعد الاشتباك.

وأكد أن الموقف اللبناني كان واضحاً في إدانة الاعتداءات التي طالت مناطق مأهولة قرب المدارس في البقاع، مشيراً إلى استمرار مطالبة بيروت لواشنطن وباريس بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وفق القرار 1701.

وحذر المصدر من أن إسرائيل، بمحاولتها توسيع رقعة عدوانها، تسعى إلى خلط الأوراق السياسية قبل الزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر إلى لبنان نهاية الشهر المقبل، في محاولة للتشويش على هذا الحدث الوطني والروحي الكبير.

وختم المصدر بالتأكيد على أن "إسرائيل تواصل نهجها القائم على العدوان والضغط، فيما لبنان ثابت على مواقفه: لا تفاوض مباشر، لا تنازل عن الحقوق، ولا مساومة على السيادة".

رسالة إسرائيل من الغارات الأخيرة (الأنباء الكويتية)

محليات

عربي و دولي

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

جنوب لبنان

البقاع

لبنان

وقف النار

التفاوض لبنان

تأهُب المقاومة... وساعات كانت حاسمة!
تأهُب المقاومة... وساعات كانت حاسمة!

أكد الصحافي والكاتب السياسي محمد علوش، أن الرئيس عون يسعى لفتح نافذة دبلوماسية، مشيرًا إلى أن لحظة تقديم الأميركي ضمانات من إسرائيل لحل بعض الملفات ستجعل لبنان منفتحًا على عدة أشكال من التفاوض.

آثار حرب غزة.. بالأرقام: الجوع وسوء التغذية يهددان الأجيال القادمة
آثار حرب غزة.. بالأرقام: الجوع وسوء التغذية يهددان الأجيال القادمة

حذرت الأمم المتحدة من أن آثار الحرب الدامية التي استمرت عامين في غزة ستظل ممتدة لأجيال، رغم هدوء الغارات ووقف إطلاق النار وبدء البحث في إعادة الإعمار.

بالفيديو: ألغت رحلة التاكسي.. فكاد يدهسها!
بالفيديو: ألغت رحلة التاكسي.. فكاد يدهسها!

تتابع الأجهزة الأمنية في مصر مقطع فيديو يُظهر سائق تطبيق "إن درايف" يعتدي على فتاة بعد إلغاء رحلتها في منطقة اللوتس، فيما أثار الفيديو غضب مستخدمي مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاكمة السائق.

شاهد الفيديو:

