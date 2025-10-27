اقتحموا المنازل وسألوا عن الطائفة… حدث مسلح في دمشق

وأفاد أن المسلحين مداهموا المنازل، سألوا السكان عن انتماءاتهم الطائفية، وأهانوا الأهالي، مع إرهاب الأطفال وتصوير التفتيش، مطالبين السكان بالإخلاء بحلول ، مهددين باستخدام القوة في حال اعتراضهم.

ويقطن مساكن الزهريات نحو 50 منزلاً، يملك سكانها وثائق قانونية تثبت ملكيتهم. وسبق للفصيل نفسه أن اقتحم المنطقة في 9 تشرين الأول، مهدداً الأهالي بالإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات.