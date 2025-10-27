الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم!

2025-10-27 | 04:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم!
ترامب: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وروسيا "لا تلعبان مع بعضهما"، رافضًا الإفصاح عن إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد موسكو، مكتفيًا بالقول: "ستعرفون".

وأضاف ترامب رداً على سؤال حول استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية لدفع تكاليف المساعدات العسكرية لأوكرانيا: "عليكم سؤال الاتحاد الأوروبي. لستُ معنيًا بذلك".

في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي، موجّهًا القوات الروسية لدراسة الطرق الممكنة لاستخدامه. 

مقالات ذات صلة
ترامب: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم!

عربي و دولي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

روسيا

الحرب الأوكرانية

بوتين

صاروخ بوريفيستنيك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصور: دبابة "الميركافا" تتحرك وتوغّل إسرائيليّ

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بالصور: دبابة "الميركافا" تتحرك وتوغّل إسرائيليّ
03:55

بالصور: دبابة "الميركافا" تتحرك وتوغّل إسرائيليّ

أفاد مراسل "الجديد" أن 5 جرافات عسكرية إسرائيلية توغّلت نحو وادي هونين، بمؤازرة دبابة ميركافا وعربة ATV، لرفع السواتر الترابية التي كانت قد أقيمت سابقًا في المنطقة مقابل مركبا.

03:55

بالصور: دبابة "الميركافا" تتحرك وتوغّل إسرائيليّ

أفاد مراسل "الجديد" أن 5 جرافات عسكرية إسرائيلية توغّلت نحو وادي هونين، بمؤازرة دبابة ميركافا وعربة ATV، لرفع السواتر الترابية التي كانت قد أقيمت سابقًا في المنطقة مقابل مركبا.

اقتحموا المنازل وسألوا عن الطائفة… حدث مسلح في دمشق
03:45

اقتحموا المنازل وسألوا عن الطائفة… حدث مسلح في دمشق

شهدت منطقة مساكن الزهريات في دمشق اقتحاماً من فصيل مسلح تابع للقوات الرديفة للجيش السوري، مؤلفاً من ثلاث سيارات بيك أب وعدد كبير من العناصر المسلحة، تحت قيادة أبو أنس.

03:45

اقتحموا المنازل وسألوا عن الطائفة… حدث مسلح في دمشق

شهدت منطقة مساكن الزهريات في دمشق اقتحاماً من فصيل مسلح تابع للقوات الرديفة للجيش السوري، مؤلفاً من ثلاث سيارات بيك أب وعدد كبير من العناصر المسلحة، تحت قيادة أبو أنس.

إسرائيل تردّ وتتهم "اليونيفيل" بإسقاط مسيّرة جنوب لبنان
03:26

إسرائيل تردّ وتتهم "اليونيفيل" بإسقاط مسيّرة جنوب لبنان

اتهم الجيش الإسرائيلي قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) بإسقاط مسيّرة تابعة له أمس في منطقة كفركلا، خلال مهمة استطلاع وجمع معلومات روتينية.

03:26

إسرائيل تردّ وتتهم "اليونيفيل" بإسقاط مسيّرة جنوب لبنان

اتهم الجيش الإسرائيلي قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) بإسقاط مسيّرة تابعة له أمس في منطقة كفركلا، خلال مهمة استطلاع وجمع معلومات روتينية.

يحدث الآن

اخترنا لك
بالصور: دبابة "الميركافا" تتحرك وتوغّل إسرائيليّ
03:55
اقتحموا المنازل وسألوا عن الطائفة… حدث مسلح في دمشق
03:45
إسرائيل تردّ وتتهم "اليونيفيل" بإسقاط مسيّرة جنوب لبنان
03:26
الشرع يهدي الكنيسة المريمية آية قرآنية (صورة)
03:19
رئيس المخابرات المصري إلى بيروت.. وكلامٌ آخر! (الجمهورية)
02:48
اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!
14:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025