ترامب: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم!

أكد الرئيس الأميركي أن وروسيا "لا تلعبان مع بعضهما"، رافضًا الإفصاح عن إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد ، مكتفيًا بالقول: "ستعرفون".



