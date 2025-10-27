ترامب: لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم!

وأضاف ترامب رداً على سؤال حول استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية لدفع تكاليف المساعدات العسكرية لأوكرانيا: "عليكم سؤال الاتحاد الأوروبي. لستُ معنيًا بذلك".
في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي، موجّهًا القوات الروسية لدراسة الطرق الممكنة لاستخدامه.
أفاد مراسل "الجديد" أن 5 جرافات عسكرية إسرائيلية توغّلت نحو وادي هونين، بمؤازرة دبابة ميركافا وعربة ATV، لرفع السواتر الترابية التي كانت قد أقيمت سابقًا في المنطقة مقابل مركبا.
شهدت منطقة مساكن الزهريات في دمشق اقتحاماً من فصيل مسلح تابع للقوات الرديفة للجيش السوري، مؤلفاً من ثلاث سيارات بيك أب وعدد كبير من العناصر المسلحة، تحت قيادة أبو أنس.
اتهم الجيش الإسرائيلي قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) بإسقاط مسيّرة تابعة له أمس في منطقة كفركلا، خلال مهمة استطلاع وجمع معلومات روتينية.