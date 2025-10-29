الأخبار
08:32
بيروت تستضيف للمرة الأولى ملتقى الإعلام العربي.. ومراسلة الجديد تنقل الصورة
08:30
انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
06:18
بعد جريمة قتل ايليو.. الحجار: الدولة جدّية
2025-10-27
لبنان والفرصة الاخيرة! (فيديو)
2025-10-27
حيتان تُغرق قارباً! (فيديو)
عربي و دولي
الشرع: سوريا ركيزة أساسية في استقرار المنطقة وقد بدأنا صفحة جديدة
2025-10-29 | 10:11
2025-10-29 | 10:11
الشرع: سوريا ركيزة أساسية في استقرار المنطقة وقد بدأنا صفحة جديدة
منسى بعد لقائه نظيره الكويتي: دعمكم يشكل ركيزة أساسية في صمود الجيش
الشرع يلتقي باراك.. بحث في إستقرار سوريا و اتفاق 10 آذار
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى لـ "الجديد": استقرار سوريا يصب في مصلحة لبنان
الشرع: سوريا ركيزة أساسية في استقرار المنطقة وقد بدأنا صفحة جديدة
عربي و دولي
سوريا
ركيزة
أساسية
استقرار
المنطقة
بدأنا
جديدة
ترامب: حماس جزء صغير من صفقة الشرق الأوسط
سانا عن قائد الأمن الداخلي بالسويداء: مقتل مدنيين اثنين بعد تعرض حافلة على طريق السويداء - دمشق لاعتداء إرهابي
11:23
رئيس وزراء قطر: نسعى للتواصل مع الولايات المتحدة وإيران لضمان عودة المحادثات إلى مسارها الصحيح
11:23
رئيس وزراء قطر: نسعى للتواصل مع الولايات المتحدة وإيران لضمان عودة المحادثات إلى مسارها الصحيح
09:55
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى لـ "الجديد": استقرار سوريا يصب في مصلحة لبنان
09:55
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى لـ "الجديد": استقرار سوريا يصب في مصلحة لبنان
03:17
ترامب: حماس جزء صغير من صفقة الشرق الأوسط
ايّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.
03:17
ترامب: حماس جزء صغير من صفقة الشرق الأوسط
ايّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.
مقدمة النشرة المسائية
14:05
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
محليات
13:17
مغارة بلدية بيروت... وقصة الـ330 ألف دولار.. في النشرة بعد قليل
محليات
12:39
باراك ولبنان.. بدل الزيارة رسالة| التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية
رئيس وزراء قطر: نسعى للتواصل مع الولايات المتحدة وإيران لضمان عودة المحادثات إلى مسارها الصحيح
11:23
وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى لـ "الجديد": استقرار سوريا يصب في مصلحة لبنان
09:55
ترامب: حماس جزء صغير من صفقة الشرق الأوسط
03:17
سانا عن قائد الأمن الداخلي بالسويداء: مقتل مدنيين اثنين بعد تعرض حافلة على طريق السويداء - دمشق لاعتداء إرهابي
2025-10-28
"أعمال إرهابية متكررة".. مسؤول ايراني يُعلّق على الوضع في لبنان!
2025-10-28
"الجثة الكاذبة".. نتنياهو يُعلّق!
2025-10-28
10:18
رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
2025-10-27
من هو سيف المنصوري زوج لجين عمران الذي خطف الأنظار في عيد ميلادها؟
2025-09-10
رصاصة تصيب ناشط يميني... وترامب يعلق فوراً
08:17
السفارة الاميركية: لجنة الميكانيزم عقدت اجتماعها الثاني عشر وعمليات الجيش اللبناني مستمرة في لبنان
2025-08-15
بيلا حديد تدعم القضية الفلسطينية من خلال إطلالتها.. "هذا من أجل شعب فلسطين"
2025-10-18
الفائزة بجائزة نوبل للسلام.. تتصل بـ نتنياهو: أدعم إسرائيل!
14:05
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
2025-10-28
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2025
2025-10-28
مدير الاستخبارات المصري في بيروت.. وفي جعبته رسالة للرؤساء الثلاثة!
2025-10-28
إليسا تحتفل بعيد ميلادها في بيروت وسط نجوم مصر ولبنان
2025-10-27
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
2025-10-27
"ايليو" ضحية سلاح المخيمات.. هكذا قُتل في شاتيلا
فن
10:18
رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
فن
10:18
رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
محليات
15:37
فارس بويز يكشف سرا عن وفاة غازي كنعان وهذا ما قاله عن سلاح الحزب وانتخابات 2026 .. تابعوا "هيدا أنا" الآن على الجديد
محليات
15:37
فارس بويز يكشف سرا عن وفاة غازي كنعان وهذا ما قاله عن سلاح الحزب وانتخابات 2026 .. تابعوا "هيدا أنا" الآن على الجديد
محليات
02:59
رويترز: الجيش يغلق مخازن الحزب بدل تفجيرها
محليات
02:59
رويترز: الجيش يغلق مخازن الحزب بدل تفجيرها
محليات
09:44
حادثة مدرسة عرمون.. وزارة التربية توضح
محليات
09:44
حادثة مدرسة عرمون.. وزارة التربية توضح
محليات
08:54
تفاصيل أكثر حول عملية الاختلاس في بلدية بيروت مع مراسلة الجديد
محليات
08:54
تفاصيل أكثر حول عملية الاختلاس في بلدية بيروت مع مراسلة الجديد
محليات
16:24
غرف المخدرات تفجر غضب المخيم.. ماذا يحصل في شاتيلا؟
محليات
16:24
غرف المخدرات تفجر غضب المخيم.. ماذا يحصل في شاتيلا؟
