ومن جهته، اعتبر وزير الأمن إيتمار بن غفير أن "حزب الله يلعب بالنار"، متهماً الرئيس اللبناني جوزاف عون باتباع سياسة المماطلة.
التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في القاهرة وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في غزة والمنطقة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ.
أطلق المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، حملة إعلانات موجهة للعرب في المدينة تحت شعار "أنا منكم وإليكم".تشاهدون الفيديو مرفقاً:
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن وزارة الخارجية تلقت رسائل بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحة أنها ستقدم توضيحات لاحقًا حول طبيعتها ومحتواها.