عربي و دولي

تهديد إسرائيليّ مزدوج: حزب الله يلعب بالنار و"الرئيس" يماطل!

2025-11-02 | 02:01
تهديد إسرائيليّ مزدوج: حزب الله يلعب بالنار و&quot;الرئيس&quot; يماطل!
تهديد إسرائيليّ مزدوج: حزب الله يلعب بالنار و"الرئيس" يماطل!

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن على الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها بنزع سلاح "حزب الله" وإخراجه من الجنوب، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بوجود أي تهديد على سكان الشمال.

ومن جهته، اعتبر وزير الأمن إيتمار بن غفير أن "حزب الله يلعب بالنار"، متهماً الرئيس اللبناني جوزاف عون باتباع سياسة المماطلة.

تهديد إسرائيليّ مزدوج: حزب الله يلعب بالنار و"الرئيس" يماطل!

عربي و دولي

لبنان

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

جوزاف عون

حزب الله

الحكومة اللبنانية

يسرائيل كاتس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
