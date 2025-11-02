الأخبار
عربي و دولي

إيران تؤكد تلقي رسائل حول استئناف المفاوضات مع أميركا

2025-11-02 | 04:04
إيران تؤكد تلقي رسائل حول استئناف المفاوضات مع أميركا
إيران تؤكد تلقي رسائل حول استئناف المفاوضات مع أميركا

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن وزارة الخارجية تلقت رسائل بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحة أنها ستقدم توضيحات لاحقًا حول طبيعتها ومحتواها.

جاء ذلك في وقت تتداول فيه الأوساط السياسية أخبارًا عن تحركات دبلوماسية غير معلنة لإحياء المفاوضات، بينما نفت مصادر إيرانية رسمية تلقي أي رسالة من الرئيس الأميركي عبر سلطنة عُمان.

