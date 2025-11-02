"صهر العرب" يطلّ عليكم من نيويورك؟! (فيديو)

View this post on Instagram
أكد رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان على عزم الحكومة الراسخ لدعم كامل لتطوير الصناعة النووية السلمية في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل دعمها الشامل لتقوية هذه القدرات وتعزيزها، وأضاف: "بجهود علمائنا وتخطيط دقيق يمكننا أن نحظى بحصة أكبر في السوق العالمية".
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة، أنه "لن نسمح للبنان أن يتحول إلى جبهة جديدة ضدنا، وسنتصرف في لبنان حسب الضرورة"، مضيفاً بأن "حزب الله يحاول إعادة التسليح والتعافي".وشدد نتنياهو على "وجود جيوب لحماس في المناطق التي نسيطر عليها في غزة، ونحن نقضي على مواقع حماس في غزة وخان يونس، كما أننا سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديد الحوثي".