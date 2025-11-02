لقاء سلام وعبد العاطي.. شراكة ودعم للاستقرار ووقف النار

وأكد عبد العاطي حرص مصر على التنسيق المستمر مع لبنان، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، مع أهمية انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما جدد دعم مصر لسيادة لبنان ووحدته الوطنية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، ودعا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، مؤكّدًا على جهود مصر لتثبيت اتفاق شرم الشيخ والتحضيرات لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة بمشاركة عربية ودولية.
من جهته، أثنى سلام على الدور المصري في تثبيت الاتفاق، مشيرًا إلى أن لبنان يسعى للاستفادة من المناخ الإقليمي الجديد لدعم الاستقرار وبدء مرحلة جديدة من التعاون العربي والدولي.
أكد رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان على عزم الحكومة الراسخ لدعم كامل لتطوير الصناعة النووية السلمية في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل دعمها الشامل لتقوية هذه القدرات وتعزيزها، وأضاف: "بجهود علمائنا وتخطيط دقيق يمكننا أن نحظى بحصة أكبر في السوق العالمية".
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة، أنه "لن نسمح للبنان أن يتحول إلى جبهة جديدة ضدنا، وسنتصرف في لبنان حسب الضرورة"، مضيفاً بأن "حزب الله يحاول إعادة التسليح والتعافي".وشدد نتنياهو على "وجود جيوب لحماس في المناطق التي نسيطر عليها في غزة، ونحن نقضي على مواقع حماس في غزة وخان يونس، كما أننا سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديد الحوثي".