رئيس الحكومة المصريّ: ندعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان وندين الاعتداءات الاسرائيلية وندعو الجيش الإسرائيليّ إلى الانسحاب من جنوب لبنان

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة، أنه "لن نسمح للبنان أن يتحول إلى جبهة جديدة ضدنا، وسنتصرف في لبنان حسب الضرورة"، مضيفاً بأن "حزب الله يحاول إعادة التسليح والتعافي".



وشدد نتنياهو على "وجود جيوب لحماس في المناطق التي نسيطر عليها في غزة، ونحن نقضي على مواقع حماس في غزة وخان يونس، كما أننا سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديد الحوثي".



