معاريف: استعدادات إسرائيلية لتحرّكات حزب الله المتزايدة

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "الاستخبارات رصدت نشاطاً متزايداً لحزب في عدة مناطق لبنانية بينها شمال والبقاع وجنوب "، معتبرةً أنّ " يعمل على إعادة بناء "قوة الرضوان" وإخراج أسلحة من مخابئها التي كانت قصفتها سابقاً".

وتابعت: "حزب الله يحاول تنفيذ عملية مزدوجة تقوم على إعادة بناء قوته بهدوء وتفادي مواجهة مباشرة مع إسرائيل".