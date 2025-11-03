معاريف: استعدادات إسرائيلية لتحرّكات حزب الله المتزايدة

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "الاستخبارات الإسرائيلية رصدت نشاطاً متزايداً لحزب الله في عدة مناطق لبنانية بينها شمال الليطاني والبقاع وجنوب بيروت"، معتبرةً أنّ "حزب الله يعمل على إعادة بناء "قوة الرضوان" وإخراج أسلحة من مخابئها التي كانت إسرائيل قصفتها سابقاً".
وتابعت: "حزب الله يحاول تنفيذ عملية مزدوجة تقوم على إعادة بناء قوته بهدوء وتفادي مواجهة مباشرة مع إسرائيل".
اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الى "اننا في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم"، لافتا الى ان "المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل، مما يسمح لنا بالاستعداد للمرحلة التالية".
أجريت مناورة الطائرات المسيرة لوحدات "سجيل" بحضور القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في إطار برنامج تقييم الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي، بحسب "روسيا اليوم".