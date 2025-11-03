الأخبار
معاريف: استعدادات إسرائيلية لتحرّكات حزب الله المتزايدة

2025-11-03 | 02:37
معاريف: استعدادات إسرائيلية لتحرّكات حزب الله المتزايدة
معاريف: استعدادات إسرائيلية لتحرّكات حزب الله المتزايدة

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيليّة بأنّ "الجيش الإسرائيلي يستعدّ لسيناريوهات متعددة على الجبهة الشمالية مع لبنان".

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "الاستخبارات الإسرائيلية رصدت نشاطاً متزايداً لحزب الله في عدة مناطق لبنانية بينها شمال الليطاني والبقاع وجنوب بيروت"، معتبرةً أنّ "حزب الله يعمل على إعادة بناء "قوة الرضوان" وإخراج أسلحة من مخابئها التي كانت إسرائيل قصفتها سابقاً".

وتابعت: "حزب الله يحاول تنفيذ عملية مزدوجة تقوم على إعادة بناء قوته بهدوء وتفادي مواجهة مباشرة مع إسرائيل".

