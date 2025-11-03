حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الى "اننا في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم"، لافتا الى ان "المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل، مما يسمح لنا بالاستعداد للمرحلة التالية".
أجريت مناورة الطائرات المسيرة لوحدات "سجيل" بحضور القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في إطار برنامج تقييم الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي، بحسب "روسيا اليوم".
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "اضطر للضغط قليلاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة".