4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
عربي و دولي

وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني

2025-11-04 | 06:35
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني

توفي نائب الرئيس الأميركي السادس والأربعون ديك تشيني عن عمر ناهز 84 عاما

وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني

البيت الأبيض: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني في زيارة عمل رسمية

البيت الأبيض: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني في زيارة عمل رسمية
15:41
التلفزيون السوري: دورية عسكرية إسرائيلية تنفذ عمليات تفتيش بقرية المشيرفة بريف القنيطرة
10:46
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على لاريجاني: المبعوث الأميركي توم برّاك أدرك صعوبة نزع سلاح حزب الله، وهذا ما دفعه إلى إطلاق تهديدات صريحة
09:27
حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
2025-11-03
رئيس الأركان الاسرائيلي: استقرار أو حرب!
2025-11-03
مناورات ايرانية جديدة: مسيرة "سجيل"! (صور)
2025-11-03
