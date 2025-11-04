الأخبار
عربي و دولي
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني
2025-11-04 | 06:35
A-
A+
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني
توفي
نائب الرئيس
الأميركي السادس والأربعون
ديك تشيني
عن عمر ناهز 84 عاما
وفاة المرجع الدستوري الكبير النائب السابق حسن الرفاعي عن عمر 100 وسنتين
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني
عربي و دولي
الولايات المتحدة
ديك تشيني
البيت الأبيض: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني في زيارة عمل رسمية
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:41
البيت الأبيض: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني في زيارة عمل رسمية
15:41
البيت الأبيض: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني في زيارة عمل رسمية
10:46
التلفزيون السوري: دورية عسكرية إسرائيلية تنفذ عمليات تفتيش بقرية المشيرفة بريف القنيطرة
10:46
التلفزيون السوري: دورية عسكرية إسرائيلية تنفذ عمليات تفتيش بقرية المشيرفة بريف القنيطرة
09:27
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على لاريجاني: المبعوث الأميركي توم برّاك أدرك صعوبة نزع سلاح حزب الله، وهذا ما دفعه إلى إطلاق تهديدات صريحة
09:27
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على لاريجاني: المبعوث الأميركي توم برّاك أدرك صعوبة نزع سلاح حزب الله، وهذا ما دفعه إلى إطلاق تهديدات صريحة
يحدث الآن
فن
08:48
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
فن
08:44
كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ
محليات
08:40
بالفيديو.. متممات غذائية مزورة
اخترنا لك
البيت الأبيض: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني في زيارة عمل رسمية
15:41
التلفزيون السوري: دورية عسكرية إسرائيلية تنفذ عمليات تفتيش بقرية المشيرفة بريف القنيطرة
10:46
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على لاريجاني: المبعوث الأميركي توم برّاك أدرك صعوبة نزع سلاح حزب الله، وهذا ما دفعه إلى إطلاق تهديدات صريحة
09:27
حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
2025-11-03
رئيس الأركان الاسرائيلي: استقرار أو حرب!
2025-11-03
مناورات ايرانية جديدة: مسيرة "سجيل"! (صور)
2025-11-03
2025-08-30
طارق متري لـ"الجديد": حزب الله والجيش والحكومة متفقون على تجنّب المواجهة والاتفاق يشمل عدم وقوع نزاع لبناني–لبناني
2025-08-15
وفاة التيكتوكر العراقي سيد علي .. ظهر حزينا في آخر فيديو له
2025-09-11
التطورات تتسارع وقلق من اتسـاع دائرة الحرب (الجمهورية)
13:22
فيديو يُظهر عملية نشل سيدة مسنة في الأشرفية
2025-07-14
لبنان يتسلّم الرد الأميركي.. ولا مهل مفتوحة!
2025-10-10
هيئة البث الإسرائيلية: اتفاق نهائي على زيارة ترامب لإسرائيل الاثنين
14:00
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2025
2025-11-03
الحدث - وسام اللحام - الحلقة الكاملة
2025-11-03
المؤثرة اللبنانية نانسي حوراني تكشف تفاصيل صداقتها مع بيسان إسماعيل
2025-11-02
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
2025-11-02
اغتصبها ورمى شقيقها في بحر الناعمة.. الرواية كاملة وفيديو لحظة التعرف على المجرم
2025-11-02
بشار العنيزات يعلنها بصراحة: "لن أتزوج".. قبل التحدي الجريء من الجمهور
محليات
01:26
لابيد: لشن عملية عسكرية قوية ضد حزب الله
محليات
01:26
لابيد: لشن عملية عسكرية قوية ضد حزب الله
محليات
13:37
"نحن بحالة حرب"... قلق من استهداف نقاط حول بيروت
محليات
13:37
"نحن بحالة حرب"... قلق من استهداف نقاط حول بيروت
محليات
16:10
حفلة داخل مغارة جعيتا.. وردود فعل غاضبة
محليات
16:10
حفلة داخل مغارة جعيتا.. وردود فعل غاضبة
محليات
10:23
بعد تقرير الجديد.. حسن مراد يتقدّم بإخبار في قضية بيع الشهادات الجامعية
محليات
10:23
بعد تقرير الجديد.. حسن مراد يتقدّم بإخبار في قضية بيع الشهادات الجامعية
محليات
10:19
رصد جسم طائر "غريب" بين بشامون وخلدة (فيديو)
محليات
10:19
رصد جسم طائر "غريب" بين بشامون وخلدة (فيديو)
خاص الجديد
14:35
"صراصير اكثر من البطاطا وزيت اسود غير مطابق للمواصفات" .. تابعوا "لقمة وطن" الآن على الجديد
خاص الجديد
14:35
"صراصير اكثر من البطاطا وزيت اسود غير مطابق للمواصفات" .. تابعوا "لقمة وطن" الآن على الجديد
