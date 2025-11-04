إيران تفرج عن فرنسيَّين بعد احتجازهما منذ 2022

وأعرب الرئيس الفرنسي عن ارتياحه وكتب على منصة "اكس": "يستمر الحوار لتسهيل عودتهما إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن".
وأكدت الخارجية الفرنسية أن الفرنسيَين "بأمان" وموجودان "في مقر البعثة الفرنسية في طهران، في انتظار إطلاق سراحهما النهائي"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"
Soulagement immense !
Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis trois ans en Iran, sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l’Ambassade de France à Téhéran.
Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 4, 2025
Soulagement immense !
Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis trois ans en Iran, sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l’Ambassade de France à Téhéran.
Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit…
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع في واشنطن يوم الاثنين المقبل.