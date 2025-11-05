مخاوف اسرائيلية من هجوم لـ "حزب الله": سنقطع رأسه!

حذّر الجيش من تجاوز "حزب الله" لـ"خطوطه الحمراء".



وفي تقرير لصحيفة " "، أن "التقديرات تشير إلى أن على بعد أشهر قليلة من الذي رسمته لإمكاناته الهجومية".



وقالت: "الجيش يشعر بالقلق من محاولة حزب مهاجمة أحد مواقع الجيش الإسرائيلي الـ5 ، بهدف الضغط على التي تسعى الى تفكيك سلاح الحزب".



وأضافت: "في حال وقوع أي هجوم من حزب الله سيكون رد الجيش الإسرائيلي في الضاحية والبقاع، ولن يدفع الثمن حزب الله وحده بل سيطاول قواعده كاملة".



وأكّدت الصحيفة أن "سلاح الجو يتمتّع حالياً بحرية تحرّك في منطقة بكاملها مع تركيز على سماء "، كاشفة أن "الجيش وسلاح الجو مستعدّان لوضع قدرات إسرائيل الهجومية كاملة في مواجهة حزب الله".



ونقلت معاريف عن الجيش الإسرائيلي، أن "حزب الله يحاول التحايل على حصارنا المفروض على تهريب السلاح عبر مهرّبين".



وقال مصدر عسكري: "على حزب الله أن يتذكّر أننا الآن في مختلفة عما كنا عليه قبل عام".



وتابع: "ننفّذ حالياً عملية استنزاف تدريجي لقدرات حزب الله، وقريباً لن يكون هناك مفر من شنّ عملية قطع رأس حزب الله".