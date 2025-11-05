مخاوف اسرائيلية من هجوم لـ "حزب الله": سنقطع رأسه!

وفي تقرير لصحيفة "معاريف
"، أن "التقديرات تشير إلى أن حزب الله
على بعد أشهر قليلة من الخط الأحمر
الذي رسمته إسرائيل
لإمكاناته الهجومية".
وقالت: "الجيش الإسرائيلي
يشعر بالقلق من محاولة حزب الله
مهاجمة أحد مواقع الجيش الإسرائيلي الـ5 جنوب لبنان
، بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية
التي تسعى الى تفكيك سلاح الحزب".
وأضافت: "في حال وقوع أي هجوم من حزب الله سيكون رد الجيش الإسرائيلي في الضاحية والبقاع، ولن يدفع الثمن حزب الله وحده بل سيطاول قواعده كاملة".
وأكّدت الصحيفة الإسرائيلية
أن "سلاح الجو يتمتّع حالياً بحرية تحرّك في منطقة الشرق الأوسط
بكاملها مع تركيز على سماء لبنان
"، كاشفة أن "الجيش وسلاح الجو مستعدّان لوضع قدرات إسرائيل الهجومية كاملة في مواجهة حزب الله".
ونقلت معاريف عن الجيش الإسرائيلي، أن "حزب الله يحاول التحايل على حصارنا المفروض على تهريب السلاح عبر مهرّبين".
وقال مصدر عسكري: "على حزب الله أن يتذكّر أننا الآن في حالة
مختلفة عما كنا عليه قبل عام".
وتابع: "ننفّذ حالياً عملية استنزاف تدريجي لقدرات حزب الله، وقريباً لن يكون هناك مفر من شنّ عملية قطع رأس حزب الله".