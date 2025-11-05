عاجل
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:14
لوقت قياسي.. بقي تحت الماء! (فيديو)
2025-11-04
الجمارك تضبط أحذية مهربة (شاهد الفيديو)
2025-11-03
أطنان من المعسل المهرب
2025-11-03
"الجديد" تنفي علاقتها بأحد الإعلانات التجارية.. وتحذر من استخدام "اسمها"
2025-11-03
غارة الدوير.. تضرر أكثر من سيارة! (فيديو)
عربي و دولي
ترامب: دعونا نرى كيف سيتصرف ممداني في نيويورك وسنساعده
2025-11-05 | 14:55
A-
A+
ترامب: دعونا نرى كيف سيتصرف ممداني في نيويورك وسنساعده
مقالات ذات صلة
رغم هجمات ترامب.. ممداني ينتزع منصب عمدة نيويورك
أول خطاب لـ"زهران ممداني" بعد فوزه بإنتخبات نيويورك
ترامب تعليقًا بعد فوز ممداني: فقدنا شيئًا من سيادتنا أمس في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر، وما يحصل في نيويورك مريع وسياسات الديمقراطيين هناك ستؤدي إلى زيادة الأسعار
ترامب: دعونا نرى كيف سيتصرف ممداني في نيويورك وسنساعده
عربي و دولي
دعونا
سيتصرف
ممداني
نيويورك
وسنساعده
العودة الى الأعلى
"لا مكان مُحصّن في لبنان".. وتل أبيب تتحرك!
قبل زيارة الشرع.. هذا ما طالبت به أميركا!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:02
ترامب: توصلنا الى اتفاق سلام تاريخي أنهى الحرب في غزة
15:02
ترامب: توصلنا الى اتفاق سلام تاريخي أنهى الحرب في غزة
14:56
ترامب: عقدنا اجتماعا حول الشرق الأوسط وهناك أشياء رائعة بشأن إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط تحدث
14:56
ترامب: عقدنا اجتماعا حول الشرق الأوسط وهناك أشياء رائعة بشأن إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط تحدث
14:54
ترامب: قضينا على القدرة النووية لإيران ولم يتمكن أحد من القيام بهذا لأكثر من 20 سنة
14:54
ترامب: قضينا على القدرة النووية لإيران ولم يتمكن أحد من القيام بهذا لأكثر من 20 سنة
يحدث الآن
كرة القدم
01:24
أخيراً .. ميلان وإنتر يمتلكان سان سيرو
التنس
01:23
المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات
كرة السلة
01:22
فيديو - طرد لاعب اعتدى على مشجع شتمه
اخترنا لك
ترامب: توصلنا الى اتفاق سلام تاريخي أنهى الحرب في غزة
15:02
ترامب: عقدنا اجتماعا حول الشرق الأوسط وهناك أشياء رائعة بشأن إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط تحدث
14:56
ترامب: قضينا على القدرة النووية لإيران ولم يتمكن أحد من القيام بهذا لأكثر من 20 سنة
14:54
ترامب: نأمل أن تنضم المملكة العربية السعودية للاتفاقات الإبراهيمية
14:53
الجيش الإسرائيلي: الصيلب الأحمر تسلم نعش أحد الرهائن القتلى
14:33
ترامب تعليقًا بعد فوز ممداني: فقدنا شيئًا من سيادتنا أمس في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر، وما يحصل في نيويورك مريع وسياسات الديمقراطيين هناك ستؤدي إلى زيادة الأسعار
14:25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
01:10
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
2025-10-20
برّاك: واشنطن قدمت خطة سُمّيت "محاولة أخيرة" تتضمن نزع سلاح تدريجي بإشراف أميركي ـ فرنسي لكنها تعطّلت بسبب نفوذ حزب الله في الحكومة اللبنانية
2025-10-26
اغتيال عنصرين من "حزب الله".. وأورتاغوس تشاهد العملية!
2025-10-16
بري: "الانتخابات في موعدها".. فماذا عن المغتربين؟
2025-09-29
شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي.. والسبب صادم
2025-11-01
هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)
بالفيديو
بالفيديو
13:22
مقدمة النشرة المسائية 05-11-2025
2025-11-04
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2025
2025-11-03
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2025
2025-11-03
الحدث - وسام اللحام - الحلقة الكاملة
2025-11-03
المؤثرة اللبنانية نانسي حوراني تكشف تفاصيل صداقتها مع بيسان إسماعيل
2025-11-02
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:58
رجعت الشتوية؟.. إليكم طقس الأيام المقبلة
محليات
07:58
رجعت الشتوية؟.. إليكم طقس الأيام المقبلة
عربي و دولي
04:14
"لا مكان مُحصّن في لبنان".. وتل أبيب تتحرك!
عربي و دولي
04:14
"لا مكان مُحصّن في لبنان".. وتل أبيب تتحرك!
عربي و دولي
06:43
مخاوف اسرائيلية من هجوم لـ "حزب الله": سنقطع رأسه!
عربي و دولي
06:43
مخاوف اسرائيلية من هجوم لـ "حزب الله": سنقطع رأسه!
محليات
06:32
بعد تقرير الجديد.. إقفال أحد المطاعم في الحمرا
محليات
06:32
بعد تقرير الجديد.. إقفال أحد المطاعم في الحمرا
محليات
01:46
خيار وحيد أمام لبنان.. والحل عند"بري"
محليات
01:46
خيار وحيد أمام لبنان.. والحل عند"بري"
محليات
10:08
الجيش يحرر مخطوفاً كويتياً!
محليات
10:08
الجيش يحرر مخطوفاً كويتياً!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025