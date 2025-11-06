بيروت إلا إذا... القناة 12 تنقل معلومة إسرائيلية!

وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر يعقد اجتماعاً لبحث احتمال التصعيد مع لبنان، مشيرة إلى أن التصعيد الحالي رسالة بأن إسرائيل قد تتجه إلى مواجهة أوسع طالما لم يُنزع سلاح حزب الله.
وثّق مقطع فيديو، لحظة المصافحة والعناق الحار بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع على هامش قمة المناخ في بيليم البرازيلية.
دانت إيران الغارات "الوحشية" التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان.
أفادت صحيفة إسرائيل هيوم، أن "العملية الإسرائيلية الاستباقية ضد حزب الله من غير المرجح تنفيذها خلال الشهر المقبل إلا إذا قرر الحزب التصعيد".