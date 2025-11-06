من غزة إلى جنوب لبنان.. ماذا قالت "حماس"؟

وأكدت الحركة "تضامنها الكامل مع لبنان، دولةً وشعبًا ومقاومةً"، داعيةً إلى "رصّ الصفوف لمواجهة العدوان ووقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين"، كما طالبت "الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها العاجلة لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال".
وثّق مقطع فيديو، لحظة المصافحة والعناق الحار بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والسوري أحمد الشرع على هامش قمة المناخ في بيليم البرازيلية.
دانت إيران الغارات "الوحشية" التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان.
أفادت صحيفة إسرائيل هيوم، أن "العملية الإسرائيلية الاستباقية ضد حزب الله من غير المرجح تنفيذها خلال الشهر المقبل إلا إذا قرر الحزب التصعيد".