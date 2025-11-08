الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

برّي يردّ على مطلبَي التطبيع والتفاوض (الشرق الأوسط)

2025-11-08 | 01:52
برّي يردّ على مطلبَي التطبيع والتفاوض (الشرق الأوسط)
برّي يردّ على مطلبَي التطبيع والتفاوض (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

جدد مسؤولون لبنانيون، أمس، تمسكهم بالتفاوض مع إسرائيل عبر آلية اللجنة الدولية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المعروفة بـ«الميكانيزم»، في أعقاب إعلان «حزب الله»، الخميس، رفضه «التفاوض السياسي».

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون تمسك لبنان بهذه الآلية، وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا بديل عن «الميكانيزم»، وكذلك رد رئيس الحكومة نواف سلام على الحزب بأن «قرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها».

وجزم بري لـ«الشرق الأوسط» بأن «التطبيع مع إسرائيل غير وارد»، قائلاً: «من يطلب التطبيع فعليه أن يعرف أنه غير ممكن».

وأوضح برّي أنه «لا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين في (الميكانيزم) عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000»، مشدداً على "أن كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقفنا هذا". 

