برّي يردّ على مطلبَي التطبيع والتفاوض (الشرق الأوسط)

جدد مسؤولون لبنانيون، أمس، تمسكهم بالتفاوض مع عبر آلية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المعروفة بـ«الميكانيزم»، في أعقاب إعلان «حزب الله»، الخميس، رفضه «التفاوض السياسي».

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون تمسك بهذه الآلية، وشدد أنه لا بديل عن «الميكانيزم»، وكذلك رد رئيس الحكومة على الحزب بأن «قرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها».

وجزم بري لـ«الشرق الأوسط» بأن «التطبيع مع إسرائيل غير وارد»، قائلاً: «من يطلب التطبيع فعليه أن يعرف أنه غير ممكن».

وأوضح برّي أنه «لا من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين في (الميكانيزم) عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000»، مشدداً على "أن كل التهديدات والغارات لن تغير في موقفنا هذا".